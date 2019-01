Maltempo e nevicate | scuole chiuse a Siena

Maltempo : spettacolari nevicate tra Toscana ed Emilia - inizia a nevicare a Bologna : [flowplayer id="146977"] La neve è giunta a bassa quota come ampiamente previsto nei giorni scorsi : i fiocchi bianchi sono scesi sin verso le pianure della Lombardia e dell'Emilia occidentale nel...

Maltempo - forti nevicate in Toscana : bloccata la Siena-Grosseto [FOTO] : 1/42 ...

Meteo Protezione Civile : domani Maltempo diffuso e nevicate fino in pianura al centro-nord : Una nuova perturbazione associata ad aria fredda proveniente dal Nord-Europa apporterà maltempo diffuso domani sull'Italia. Le precipitazioni assumeranno carattere nevoso fino a bassa quota al...

Maltempo : abbondanti nevicate sulla SR509 Forca d’Acero : Astral Infomobilità rende noto che si registrano abbondanti nevicate e presenza di ghiaccio sulla strada regionale 509 di Forca d’Acero, dove sono attivi mezzi spazzaneve e spargisale di Astral spa dal km 15 al km 9+680. Assenza di neve su strada ma possibile formazione di ghiaccio sulle strade regionali 312 Castrense, 313 di Passo Corese, 657 Sabina, 411 Sublacense, 411dir di Campocatino dove sono attivi gli spargisale di Astral spa. ...

Maltempo Balcani : trasporti in tilt per abbondanti nevicate : Una nuova ondata di abbondanti nevicate ha creato nelle ultime ore seri problemi alla rete di trasporti e comunicazioni in diversi Paesi dei Balcani occidentali. Colpiti in particolare Serbia, Bosnia-Erzegovina, Macedonia e Kosovo, con il manto di neve fresca che ha raggiunto anche il mezzo metro di altezza. Le nevicate non hanno risparmiato vaste regioni della Croazia, compresa la costa dalmata, dove soffiano forti venti. Numerose arterie ...

Maltempo : l'aria artica sfonda in nord Africa. Ingenti nevicate e disagi in Tunisia : l'aria artica giunta nel Mediterraneo negli ultimi giorni, comportando un diffuso guasto del tempo di stampo invernale su gran parte d'Italia, è riuscita ad incunearsi sin verso l'Africa...

Maltempo - depressione nel mar Tirreno : forti nevicate fino in collina su Sicilia e Sardegna : [flowplayer id="146699"] Un vasto vortice ciclonico sviluppatosi nel mar Tirreno, con pressione sprofondata sin sotto i 980hpa, sta coinvolgendo gran pare del centro-sud ed in particolar modo i...

Maltempo Firenze : nevicate nell’Alto Mugello : Stamani, giovedì 24 gennaio 2019, si sono verificate ancora nevicate nell’Alto Mugello e temperature inferiori allo zero sui rilievi appenninici, compreso al Passo della Consuma. Personale e mezzi del Servizio Protezione Civile e Viabilità della Città Metropolitana di Firenze stanno lavorando per garantire la percorribilità delle strade. L'articolo Maltempo Firenze: nevicate nell’Alto Mugello sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - nevicate oltre i 500 metri. Spargisale a quote più basse su gran parte della rete viaria : Le squadre di pronto intervento della Provincia di Terni sono in azione dalla notte appena trascorsa per fronteggiare i problemi di transitabilità sulle strade causati da neve e soprattutto ghiaccio. ...

Meteo Protezione Civile : domani Maltempo diffuso - nevicate e forti temporali : maltempo diffuso nella giornata di domani per la presenza di un profondo e vasto vortice depressionario sul Mediterraneo, che apporterà piogge e temporali anche di forte intensità. Vediamo il...

Maltempo in Liguria : forti nevicate in atto - bufera di neve su Genova [VIDEO] : [flowplayer id="146668"] Come ampiamente previsto l'irruzione artica è giunta nel Mediterraneo e sta innescando le prime importanti nevicate sino a bassa quota. Com'era nelle attese la Liguria è...

Maltempo : nevicate deboli su pianura Fvg : ANSA, - TRIESTE, 23 GEN - Primi fiocchi di neve a Trieste e su pianura e costa del Friuli Venezia Giulia: da ieri sera nevicate sparse di debole intensità stanno interessando la regione, dalla costa ...

Maltempo : impulso perturbato di origine nord-atlantica - nevicate e vento forte al centro/nord : Un nuovo impulso perturbato di origine nord-atlantica già a partire dalle prime ore di oggi ha raggiunto le regioni settentrionali dell’Italia, specialmente quelle di ponente. Si estenderà gradualmente su quelle del centro nel corso del pomeriggio-sera. Le precipitazioni saranno a prevalente carattere nevoso al nord e i venti, in progressiva intensificazione, saranno particolarmente forti su Liguria e Sardegna. Debole nevicata in Veneto Deboli ...

Meteo Protezione Civile domani : Maltempo e nevicate fin verso la pianura al centro-nord : Ancora instabilità diffusa sull'Italia nella giornata di domani grazie a una circolazione depressionaria che richiamerà aria ancora più fredda di estrazione artica. Precipitazioni a carattere...