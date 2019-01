M5s | Calenda | Di Battista? Mi sembra un gran buffone

Sondaggi - Lega torna a crescere : 32 - 6%. M5s scende sotto il 25% - calano Pd e Fi. Europee : lista Calenda stimata sopra il 20 : Dopo diverse settimane di calo, la Lega torna a salire nei Sondaggi. Un trend che si inverte a discapito del M5s: i pentastellati, dopo diversi segni positivi, tornerebbero a perdere consenso. In generale però le opposizioni non riescono a reagire, visto che sono stimati ancora in calo sia Pd che Forza Italia. Questo racconta l’ultimo Sondaggio realizzato da Swg per il TgLa7. Il Carroccio, probabilmente spinto dalla fermezza sul nuovo caso ...

“Con noi solo chi non vuole parlare con Lega e M5s” - dice Calenda : Roma. Prima, doverosa, la precisazione. “Ditemi”. Non è che per combattere i populisti, per prima cosa, Carlo Calenda, ne mutua i toni? “Vi riferite al tweet su Mario Ricciardi?”. Quello. Dire a un giornalista di “muovere le chiappe”, anziché ribattere sul merito delle sue critiche, non è il massimo

Carlo Calenda : "M5s non farà mai cadere il Governo - se no Di Maio torna a fare quello che faceva prima - cioè nulla" : "I 5 Stelle non faranno mai cadere questo Governo. Hanno la regola dei due mandati, per cui se facessero cadere il Governo, Di Maio tornerebbe a fare quello che faceva prima, cioè nulla. Sarei molto tranquillo su quello che faranno i 5 Stelle, non so la Lega invece". Carlo Calenda, intervistato su Sky Tg24 nel corso de "L'Intervista" di Maria Latella, non crede a una precipitazione nella maggioranza legata all'autorizzazione a procedere ...

Europee - Calenda : “Non credo alle ammucchiate. Nel movimento no a Leu e Fi - o a chi cerca alleanze con Lega e M5s” : “Non è un’ammucchiata”. Pochi giorni dopo il lancio della lista unica per le Europee che dovrebbe unire “forze progressiste e di centrosinistra”, l’ex ministro del governo Gentiloni Carlo Calenda ha respinto le accuse di chi dice che sarà solo un modo per riunire tutti gli ex alleati senza utilizzare il simbolo del Partito democratico. E non solo: nelle ultime ore ha fatto discutere l’interessamento ...

