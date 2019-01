Ginnastica | Larisa Iordache è tornata in palestra dopo l’infortunio | ricomincia il sogno

oasport

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) A più di un anno dal brutto infortunio subito ai Mondiali di Montreal 2017, la rottura del tendine d’Achille, la campionessa rumenaha finalmente ripreso gli allenamenti! La grande e attesissima notizia arriva proprio dalla diretta interessata che, in una trasmissione televisiva rumena (Neatza cu Razvan si Dani) ha confermato di aver ricevuto l’idoneità e quindi il via libera per poter riprendere i normali allenamenti proprio dal chirurgo che l’ha operata e seguita in questi lunghi mesi di recupero, il Dottor Reinhard Weinstable.Il Professore austriaco che l’ha presa in curai primi due interventi, purtroppo non andati a buon fine, le aveva detto subito che ci sarebbe voluto del tempo, ma che avrebbe fatto di tutto per far sì che il terzo fosse l’ultimo. E così è stato, il tendine diadesso è a posto e per lei si apre un nuovo importante capitolo. ...