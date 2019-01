Destiny 2 si aggiorna con l’ultima patch di Gennaio 2019

gamerbrain

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Dopo il cosiddetto divorzio tra Activision e Bungie, quest’ultima ha rilasciato un nuovomento per2, l’ultimo del mese di. A seguire vi riportiamo i cambiamenti e le migliorie apportate.2: Disponibile un nuovomento Il secondo atto delle attività endgame legate all‘Armeria Nera ossia Stagione del Ramingo è alle porte, per tale occasione Bungie haato nuovamente2 apportando importanti modifiche al gioco.Con il nuovomento2 giunge alla versione 2.1.4, portando con se quanto segue:Aumento del danno per quasi tutte le tipologie di Super Riduzione dei danni di Distorsione Nova e Sbarramento Affilato Aggiunta di nuove opzioni per le varie sottoclassi utilizzabili da Titani, Cacciatori e Stregoni Cambiamenti alle modalità di accesso delle quest esotiche ...