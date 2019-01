Brexit, Juncker: Ue non rinegozierà

: #Brexit #Juncker, l'Ue non rinegozierà #ANSA - Agenzia_Ansa : #Brexit #Juncker, l'Ue non rinegozierà #ANSA - SkyTG24 : #Brexit, #Juncker chiude: 'L’accordo non sarà rinegoziato' - nicolaPalumbo00 : RT @ansa_it: Brexit: Juncker, l'Ue non rinegozierà -

"Il voto di ieri a Londra ha accresciuto il rischio di un ritiro disordinato del Regno Unito. Dobbiamo prepararci a tutti gli scenari,compreso il peggiore" Così il presidente della Commissione Ue,, sulla. L'accordo attuale "resta il solo e il migliore possibile",ha ribadito. Il parlamento britannico è "contro molte cose",ma non ha "un piano", accusa. "Non accettiamo il gioco dello scaricabarile-dice il caponegoziatore Barnierla Ue ha sempre negoziato con e non contro la Gran Bretagna".(Di mercoledì 30 gennaio 2019)