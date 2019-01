Un allenatore al giorno – Maurizio Trombetta | esperienze anche all’estero

Le notizie del giorno – allenatore muore in campo : Le notizie del giorno – Altra tragedia in campo e che sconvolge il mondo del calcio. E’ morto l’Allenatore Vincenzo Bellino, tecnico del Pramaggiore, l’uomo si è sentito male ed accasciato in campo, inutili i tentativi di salvarlo, aveva 56 anni ed è morto sotto gli occhi dei calciatori. “Le Società Calcio Veneto Orientale (CVO), USD Pramaggiore Calcio e Annonese FC si uniscono nell’esprimere vivo cordoglio alla famiglia e ai parenti ...

Le notizie del giorno – La clamorosa reazione dell’allenatore Gattuso : Le notizie del giorno – Tensione altissima in casa Milan dopo la sconfitta in finale di Supercoppa contro la Juventus, i rossoneri non sono riusciti a conquistare in trofeo ed in più hanno dovuto fare i conti con il caso Higuain e con la cessione del Pipita al Chelsea ormai imminente. Nel frattempo ultime ore caldissime, Gattuso al rientro in Italia è stato infastidito dai tanti giornalisti pronti a riprenderlo e ha reagito nei ...

Le notizie del giorno – Incontro tra Cristiano Ronaldo ed il futuro allenatore della Juve : Le notizie del giorno – L’impatto con la maglia della Juventus è stato veramente importante, Cristiano Ronaldo si conferma ancora una volta il calciatore più forte al mondo e sta trasciinnando il club bianconero con gol e grandi prestazioni, al momento guida anche la classifica marcatori e si candida ad essere decisivo anche in Champions League. Nel frattempo vacanze extralusso per il portoghese negli Emirati, ore di svago in ...

L’uomo del giorno – Aimo Diana - la nuova carriera da allenatore : Aimo Stefano Diana è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore o centrocampista, allenatore del Renate. Dal 2004 al 2007 ha fatto parte della Nazionale italiana. Il 27 novembre 2012 consegue il titolo di allenatore UEFA-B rilasciato dal Centro Tecnico Federale di Coverciano. Il 9 giugno 2013 viene nominato nuovo mister dei Giovanissimi Nazionali della FeralpiSalò; il 1º luglio 2014 diventa il nuovo allenatore ...

Un allenatore al giorno – Leonardo Colucci - la panchina dopo l’esperienza da calciatore : Leonardo Colucci (Cerignola, 29 dicembre 1972) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista, tecnico della Vis Pesaro. Importanti esperienze da calciatore tra cui Lazio, Verona, Bologna e Cagliari. dopo essersi ritirato, il 4 giugno 2011 viene chiamato a fare il vice di Marco Giampaolo, già suo allenatore ai tempi del Cagliari, sulla panchina del Cesena. La stagione successiva assume la guida degli Allievi ...

Un allenatore al giorno – Angelo Gregucci - altra sfida : Angelo Adamo Gregucci è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore, attualmente tecnico della Salernitana (ufficialità nelle ultime ore). Inizia da vice-allenatore nella Reggiana, il 18 giugno 2000 viene nominato allenatore dalla Viterbese in coppia con Giuliano Dell’Orto dal nuovo presidente del club. Nel 2001 va alla Fiorentina dove diventa collaboratore tecnico prima e vice di Roberto Mancini poi. Nel ...

Le notizie del giorno – Dubbi sul futuro dell’allenatore Gasperini - lutto in casa Lazio : Le notizie del giorno – Si sta giocando la 16^ giornata del campionato di Serie A, lunedì sfida dal sapore D’Europa per l‘Atalanta contro la Lazio. Percorso altalenante per la squadra di Gasperini, ecco le indicazioni sul futuro al ‘Corriere dello Sport’ da parte del tecnico che non chiude la porta ad un possibile addio: “firmare a vita per l’Atalanta? Calcisticamente l’ho già fatto. Ho un accordo fino al 2021. Nel mondo calcistico, ...

Un allenatore al giorno – Cosmin Contra - la clamorosa rissa con Davids : Cosmin Marius Contra è un allenatore di calcio ed ex calciatore rumeno, di ruolo terzino destro o centrocampista, attualmente alla guida della nazionale romena. Inizia la carriera da calciatore. Passato al Milan nel 2001, colleziona in rossonero 29 presenze e 3 reti, rispettivamente contro Hellas Verona, Venezia e nel derby contro l’Inter, e 10 presenze e un gol in Coppa UEFA. Gioca in rossonero anche il precampionato seguente, ma ...

Un allenatore al giorno – Gigi Radice - mondo del calcio in lutto : lutto nel mondo del calcio, è morto Gigi Radice dopo una lunga malattia. E’ stato l’allenatore dell’ultimo scudetto del Torino, l’unico del dopo Superga nel 1976 ed aveva 83 anni. Può essere considerato uno degli allenatori più innovativi, ha guidato anche Inter, Milan, Bologna, Roma e Fiorentina. La carriera da calciatore ha portato tante gioie con la maglia del Milan, con cui vinse tre scudetti e la Coppa Campioni del 1963, poi passò in ...

Un allenatore al giorno – Giovanni Bucaro - tecnico dell’Avellino : Giovanni Bucaro è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore centrale. Ha giocato oltre che in Serie A anche nelle serie minori. Ha legato il suo nome soprattutto al Foggia, dove ha militato per sei stagioni (dal 1988 al 1996, con le parentesi di Fiorentina, Modena e Bologna), proprio nel miglior periodo della storia del club pugliese che si meritò l’appellativo di “Foggia dei Miracoli” alla guida del tecnico ...