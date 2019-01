U&D | Biagio chiede la mano di Caterina che accetta

Blastingnews

: “Non troverai mai la verità, se non sei disposto ad accettare anche ciò che non ti aspettavi di trovare.” Eraclito… - carlaruocco1 : “Non troverai mai la verità, se non sei disposto ad accettare anche ciò che non ti aspettavi di trovare.” Eraclito… - M5S_Senato : 'Siete stati capaci di lasciare 5 milioni di poveri in Italia, ma mai di toccare i petrolieri. Noi sì!' Il nostro… - ArianaGrande : sjsjsjsjjsj i love u -

(Di martedì 29 gennaio 2019) Oggi 29 gennaio è andata in onda una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne, dove i protagonisti sono statie Riccardo Guarnieri. Se il primo ha chiesto ladi, l'ex di Ida è stato criticato da Gianni Sperti per aver messo il dito tra Pamela e Stefano.U&D trono over: proposta di nozze in studio Nella puntata odierna di Uomini e Donne, infatti,ha commosso lo studio, facendo una romantica dichiarazione d'amore a. La dama, vestita con un lungo vestito blu, è apparsa emozionata e felicissima quandole ha proposto di uscire dal programma per vivere la loro storia al di fuori del contesto televisivo. Un gesto che ha emozionato Gianni Sperti e Tina Cipollari, che hanno applaudito alla nascita del loro grande amore: in proposito,ha confessato di aver conosciuto già tutta la famiglia del suo fidanzato, tanto da decidere di ...