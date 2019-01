Torta di latte | un dessert raffinato e delizioso

Torta all’acqua - ottima per la dieta. Senza latte - uova e burro : Durante la dieta è necessario rinunciare ai cibi calorici che fanno ingrassare. Una delle prima cose che il dietologo raccomanda a una persona che vuole perdere perso è quella di rinunciare ai dolci. Una rigida regola da rispettare per permettere al corpo di eliminare quei chili di troppo. C’è chi riesce a mantenere questa ‘promessa’ non toccando dolci e cibi grassi per moltissimi mesi, ma c’è anche chi, nonostante la buona volontà, di ...

Torta alle mele - un'ottima variante anche per gli intolleranti al latte : La Torta alle mele per intolleranti al latte è un'ottima variante per chi non può mangiare ne' il latte ne' i suoi derivati, ma non vuole comunque privarsi di gustare questo prelibato dolce con le mele. La realizzazione è molto semplice, infatti si tratta essenzialmente di sostituire il latte e il burro con ingredienti di origine vegetale: al posto del latte vaccino andiamo ad utilizzare il latte di mandorla, oppure latte di soia o di riso, in ...