Tenta suicidio gettandosi in mare con l’auto nel Salento | resta incastrato tra gli scogli

Suicidio dopo il Tentato omicidio : c'è un testimone oculare : OSTUNI - Il dramma si è consumato davanti ai suoi occhi. Il fratello della 57enne Maria Franca Colucci, di Ostuni, ha assistito al tentato omicidio della sorella e poi è stato minacciato dall'ex ...

Tenta il suicidio nel fiume : immigrato si tuffa e lo salva : Dopo aver visto una figura annaspare nelle acque del Brenta, nel padovano, un giovane senegalese si è tuffato ed è riuscito...

Lite tra coniugi con Tentato omicidio e suicidio dell'autore : Articolo in aggiornamento costante OSTUNI - Il marito le spara, ma lei è ancora viva. Lui, Salvatore Natola di 75 anni, invece ha rivolto l'arma contro se stesso, ed è deceduto. Queste le prime ...

Dal Tentato suicidio all'arresto - 4 curiosità su Kaspar Capparoni : Dopo 25 anni di spettacoli teatrali recita, nel 1984, nel film di Dario Argento Phenomena , ma a consacrarlo al successo televisivo è Il commissario Re x, prima di una lunga serie di successi. ...

Anticipazione Il Segreto - il padre di Elsa è vivo : Antolina Tenta il suicidio : Il Segreto anticipazioni: a Puente Viejo arriva il padre di Elsa, Antolina prende una decisione estrema Le anticipazioni de Il Segreto annunciano l’arrivo del padre di Elsa a Puente Viejo, che precede il tentato suicidio di Antolina. Nel corso delle prossime puntate, improvvisamente la dolce Laguna si ritrova di fronte a una persona che credeva […] L'articolo Anticipazione Il Segreto, il padre di Elsa è vivo: Antolina tenta il ...

Vittoria - Tentato suicidio : interviene il Prefetto Dispenza : Il Prefetto Dispenza interviene dopo la notizia del tentato suicidio di un rumeno perché non poteva sostenere le spese per la figlioletta appena nata

Madre getta a terra e uccide neonata - arrestata dopo aver Tentato suicidio : Una neonata di tre giorni e' morta la scorsa notte all'ospedale San Bortolo di Vicenza dopo essere stata gettata a terra in casa dalla Madre, forse per una crisi "post partum". L'episodio e' avvenuto la scorsa notte a Lisiera di Bolzano Vicentino (Vicenza). La donna, di 41 anni, subito dopo ha tentato il suicidio ferendosi alla gola con un coltello. A intervenire e' stato il marito della donna e papa' della bimba, che ha chiamato il 118. Gli ...

Vicenza : madre getta a terra e uccide neonata di tre giorni - poi Tenta suicidio - arrestata : Una terribile tragedia familiare si è verificata la notte appena trascorsa a Lisiera di Bolzano Vicentino, cittadina situata nell'omonima provincia veneta, quella di Vicenza appunto. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, una donna di 41 anni, probabilmente colpita da una crisi post-partum, ha gettato per terra sua figlia. La piccola, una neonata di soli 3 giorni, purtroppo non c'è l'ha fatta, e pochissime ore fa è spirata ...

Vicenza - uccide la figlia di tre giorni gettandola a terra e Tenta il suicidio con un coltello : arrestata quarantunenne : Ha scaraventato a terra la figlia appena nata mentre la stava allattando, uccidendola, e ha tentato a sua volta di uccidersi, ferendosi con un coltello alla gola. L’episodio è avvenuto domenica sera a Lisiera di Bolzano Vicentino, piccolo paese in provincia di Vicenza. La bambina, di soli tre giorni, è morta nella notte all’ospedale San Bortolo di Vicenza, mentre la madre, una donna di 41 anni, forse colpita da una crisi “post ...

Vicenza - mamma uccide la figlia di 3 giorni : l'ha scaraventata per terra - poi ha Tentato il suicidio. «Forse crisi post partum» : Una mamma di 41 anni ha ucciso la figlia di soli tre giorni: la donna ha scaraventato la neonata per terra e poi ha tentato il suicidio tagliandosi la gola con un coltello. La donna è stata...

CUNEO/ Rivolta e incendio nel carcere di Cerialdo dopo il Tentativo di suicidio di un detenuto : Riceviamo e pubblichiamo: "Una violenta protesta si è registrata nelle celle della terza e quarta sezione del carcere Cerialdo di CUNEO. La protesta trae origine dal fatto che un detenuto ha tentato ...

Vicenza : mamma getta a terra e uccide la figlia neonata - poi Tenta il suicidio : Tragedia familiare a Lisiera di Bolzano Vicentino, nella provincia di Vicenza. Una donna di 41 anni avrebbe gettato a terra la figlia di tre giorni e subito dopo si sarebbe ferita al collo con un coltello. Purtroppo qualsiasi tentativo di salvare la piccola è stato vano: la neonata è morta in ospedale.Continua a leggere

Vicenza - uccide la figlia di tre giorni gettandola a terra - poi Tenta il suicidio : arrestata una donna : Ha gettato a terra sua figlia, neonata di tre giorni, uccidendola. Forse un crisi post partum quella di una donna di 41 anni di Lisiera di Bolzano Vicentino, Vicenza,. Una neonata di tre giorni è ...

Vicenza - mamma uccide la figlia di 3 giorni e Tenta il suicidio. «Forse crisi post partum» : Una mamma di 41 anni ha ucciso la figlia neonata di soli tre giorni gettandola a terra in casa. La piccola è morta la scorsa notte all'ospedale San Bortolo di Vicenza dopo essere stata...