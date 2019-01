Sull' Isola la pioggia spegne il fuoco e accende gli animi

Sinisa sbarca a Bologna - Vicky e Virginia Sull''Isola' : La primogenita Viktorija, 21 anni, salita agli onori della cronaca per uno scherzo al papà orchestrato dalla sapiente regia delle 'Iene' in cui presentava a Mihajlovic un fantomatico fidanzato ...

Perturbazione in arrivo Sulla penisola - piogge e neve anche in pianura : Roma - In settimana altri fronti perturbati raggiungeranno il Nord Italia, responsabili di precipitazioni nevose anche a quote basse. Quello più intenso transiterà tra giovedì e venerdì, quando in montagna sono attesi accumuli importanti di neve fresca ma anche sulla Val Padana occidentale i fiocchi cadranno localmente generosi. MERCOLEDI'. La prima Perturbazione della serie giungerà dalle prime ore di ...

Ancora una perturbazione Sulla Penisola - piogge e neve e venti forti previsti per i prossimi giorni : Roma - L'Europa centro-settentrionale rimarrà sede di una vasta circolazione ciclonica fredda che ospiterà numerosi vortici depressionari. Questi orchestreranno diverse perturbazioni che in serie interesseranno, oltre che il Vecchio Continente, anche il Mediterrrano e l'Italia. Ci attende dunque una settimana decisamente dinamica con via vai di perturbazioni e tempo spesso instabile, a tratti perturbato e mediamente freddo, ...

Isola dei famosi - Riccardo Fogli-choc Sulla massaggiatrice nera : "Non lasciatemi solo con lei - altrimenti..." : Riccardo Fogli si è imbattuto in una controversa gaffe all'Isola dei famosi. Prima dell'avvio ufficiale del programma i concorrente sono stati ospiti a Villa Transito, quando il cantante si è lasciato andare a una battuta un po' pesante nei riguardi di una massaggiatrice: "Oh però ragazzi, non lasci

Messico - forte tempesta Sulla Penisola dello Yucatán : meteo-tsunami e venti fino a 100km/h seminano caos e distruzione [FOTO e VIDEO] : 1/11 ...

Perturbazioni nordatlantiche Sulla Penisola - settimana all'insegna dell'instabilità : Roma - La settimana sarà caratterizzata dal passaggio di più Perturbazioni nordatlantiche: lunedì avremo ancora instabilità, specie al Centro-Sud, legata al transito del primo impulso perturbato di domenica. Dopo una breve pausa martedì, nella giornata di mercoledì assisteremo al passaggio di un altro fronte nordatlantico, dapprima al Centro-Nord e poi al Sud: probabile neve a basso quota o a tratti anche in pianura ...

Francesco Monte querela Eva Henger per il "cannagate" Sull'Isola dei famosi : Al suo interno la notifica della querela nei confronti di Eva Henger da parte di Francesco Monte per il 'cannagate'. Lo scorso anno, durante l'isola del famosi la Henger che era una delle concorrenti ...

"Aiuto - mi violenta". Riccardo Fogli sbarca Sull'Isola e dà i numeri : "Oh però ragazzi, non lasciatemi solo…ho paura…magari mi violenta". Storia di un'orrenda gaffe per Riccardo Fogli, appena sbarcato sull'Isola dei Famosi. Il cantante ha raggiunto i naufraghi in ...

Attentato nelle Filippine - bombe Sull'isola di Jolo : Durante la messa domenicale nella cattedrale Nostra Signora del Monte Carmelo dell'isola di Jolo, nel Sud delle Filippine, in una zona che è considerata una roccaforte dei militanti islamici, sono esplose due bombe che hanno provocato la morte di almeno 20 persone e il ferimento di altre 81.La prima bomba è esplosa proprio dentro la chiesa, mentre la seconda è esplosa nel parcheggio, quando le forze governative stavano già cercando di ...

'Taylor Mega fa la escort' : l'insinuazione di un ospite della D'Urso Sulla naufraga dell'Isola : Taylor Mega è sicuramente la concorrente dell'Isola dei Famosi più discussa dopo la messa in onda della prima puntata. La ragazza, infatti, è finita al centro dell'attenzione mediatica per diversi motivi: oltre ad essere stata accusata di aver architettato la sua breve trasferta in Honduras solo per fini economici e di popolarità, la bionda influencer è stata presa di mira da un opinionista di Pomeriggio 5 che l'avrebbe etichettata come "escort" ...

Isola 14 : Taylor Mega nella bufera dopo le rivelazioni Sulla permanenza di 3 settimane : Fin dall'esordio de L'Isola dei famosi 14 avvenuto giovedì 24 gennaio, Taylor Mega ha fatto parlare di sé, finendo per diventare oggetto di rimproveri da parte di Alessia Marcuzzi e non solo. L'influencer friulana, che è saltata dall'elicottero indossando una canottiera che lasciava davvero poco spazio all'immaginazione, ha dovuto rispondere alle domande della conduttrice in merito ad alcune sue dichiarazioni effettuate qualche tempo fa su ...