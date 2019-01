Pensioni | via libera dall' Inps sulla Quota 100 | sull' anzianità e sull' Opzione donna

Pensioni «Quota 100» - domande al via L’Inps : ecco come presentarle da oggi : L’Istituto di previdenza ha dato il via alla presentazione delle domande per l’anticipo della pensione: ecco come fare

Pensioni «Quota 100» - domande al via. L’Inps : ecco come presentarle da oggi : L’Istituto di previdenza ha dato il via alla presentazione delle domande per l’anticipo della pensione: ecco come fare

Pensioni - la riforma Fornero non è morta : salviamola : ... o addirittura dei 70,: l'età che viene esibita nei talk show che non esitano a trattare questi complessi argomenti alla stregua degli avventori della sala biliardo dei Bar Sport.

Pensioni a quota 100 e reddito di cittadinanza : via libera dal Consiglio dei Ministri : Il Consiglio dei Ministri ha finalmente approvato il cosiddetto decreto attuativo per le Pensioni a 'quota cento' e per il reddito di cittadinanza. Si tratta di due provvedimenti cardine della recente manovra economico-finanziaria, i cui dati contabili erano già stati varati lo scorso dicembre 2018 dopo diverse trattative con la Comunità Europea. L'intero esecutivo di governo ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto. Le parole del ...

Pensioni e reddito - via libera al decreto | : Conte esclude una manovra correttiva. Di Maio: «Nessun assistenzialismo, contro gli abusi norme anti-divano»

Riforma Pensioni : Quota 100 - via libera dal Cdm sugli interventi : "E' un passaggio storico e ovviamente essendo una possibilità di scelta su Quota 100 abbiamo fatto stime", lo ha dichiarato il ministro dell'Interno e segretario federale della Lega Matteo Salvini dopo l'approvazione del cosiddetto decretone contenente Quota 100 e reddito di cittadinanza da parte del Consiglio dei ministri. Il Cdm approva il decretone Il Cdm, infatti, ha dato il via libera alle misure tanto attese in materia previdenziale ...

Pensioni - le novità di Quota 100. La scommessa di Salvini : via da lavoro a 62 anni senza penalità : La scommessa è un milione di pensionati (nel triennio), a fronte di un milione di nuove assunzioni. Per il momento la misura resta "sperimentale". E la famosa Quota 100 è limitata al triennio 2019-2021, con un investimento di 22 miliardi. Il requisito anagrafico per poter accedere all' anticipo pens

Via libera al decreto su Pensioni e reddito : "Stiamo aiutando 10 milioni di italiani" : Ai tempi di Renzi si chiamavano 'slide', ieri nel giorno dell'orgoglio gialloverde Conte le ha ribattezzate con piglio professorale 'tavole di sintesi'. La conferenza stampa dopo il Consiglio dei ...