Niente appunti | per ricordare meglio bisogna disegnare

(Di martedì 29 gennaio 2019) Cosa fare quandoqualcosa (o qualcuno) di importante? Segnarselo, scriverselo, annotarlo? Sì e no. Anzi no. Il modo più efficace per stimolare le capacità mnemoniche è disegnarlo.qualcosa che funzioni da gancio e ci consenta di recuperarlo con facilità.LEGGI ANCHEhttps://www.vanityfair.it/mybusiness/news-mybusiness/2017/09/08/migliorare-memoria-e-concentrazione-matteo-salvoLo racconta uno studio appena pubblicato dall’università canadese di Waterloo. Si rivolge in particolare ad adulti e anziani, visto che i più piccoli per fortuna già disegnano in modo più spontaneo, e spiega come buttare giù uno schizzo sia il modo migliore per trattenere nuova informazione. E di farlo in modo più efficace di scrivere o riscrivere annotazioni, svolgere degli esercizi visuali o guardare passivamente delle immagini.Attenzione: non occorre essere dei ritrattisti ...