Irama | Giovani per sempre | ecco dove e quando incontrerà i fan

Irama ha annunciato le date dell'instore tour di "Giovani per sempre" : Il repack in uscita l'8 febbraio

L’instore tour di Irama per Giovani per Sempre a febbraio : tutte le date dopo Sanremo : L'instore tour di Irama per l'album Giovani per Sempre è stato annunciato oggi. A una settimana dall'avvio del Festival di Sanremo che lo vedrà tra i protagonisti, Irama annuncia i primi appuntamenti dell'instore tour promozionali per il nuovo album, repack del precedente con l'aggiunta di alcuni pezzi ed un duetto con Mr.Rain. L'instore tour partirà l'11 febbraio da Roma con un evento al Centro Commerciale Aura, per proseguire verso Milano ...

Irama : tracklist e duetti del repack "Giovani per sempre" : In uscita l'8 febbraio ;)

Giovani per sempre è l’album di Irama arricchito da The Kolors e Mr. Rain (tracklist) : Giovani per sempre è il titolo dell'album di Irama in uscita durante il Festival di Sanremo 2019. Si tratta di un repack dell'album Giovani, rilasciato dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, ovvero della versione originale del progetto impreziosito da alcune collaborazioni. Ad annunciare i featuring di Giovani per sempre è stato lo stesso Irama attraverso messaggi sui social. Nella nuova versione di Non mollo mai ci sono Vegas ...

Giovani di Irama è il disco della rivalsa e dell’amore elettropop - la recensione : Se a soli 22 anni la rabbia spinge così tanto le membra da rendere necessaria una sua traduzione in musica, "Giovani" di Irama è il risultato di un percorso di introspezione e autoanalisi. L'esplosione emozionale, si sa, ispira da sempre gli artisti che scelgono la musica per offrire uno spaccato del proprio vissuto. Filippo Maria Fanti, questo il suo nome di battesimo, ha tanto da dire e il suo stream of consciousness lo porta a scegliere 10 ...

Giulia De Lellis e Irama / Primo Natale insieme - Karina Cascella : 'Belli e giovani. Si amano - li adoro!' : Primo Natale insieme per Giulia De Lellis e Irama. Come lo trascorreranno? Intanto Karina Cascella ammette: 'Giovani e belli. Si amano, li adoro!'