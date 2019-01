Spara alla ex moglie e si suicida | lei sopravvive ma è gravissima I sei fratelli | «Non

Brindisi - Spara alla moglie e poi si toglie la vita : lei è in condizioni disperate : Ha sparato alla moglie e poi si è tolto la vita con la stessa arma. E' successo a Carovigno, in provincia di Brindisi: l'epilogo, sembra, nel corso di una lite tra i due. La donna è ancora in vita, ...

Brindisi - uomo Spara alla moglie un colpo di fucile e poi si toglie la vita : Una terribile tragedia familiare è avvenuta oggi, in tarda mattinata, a Carovigno, comune dell'hinterland Brindisino. Secondo quanto riportato dai media locali, un uomo di 75 anni ha sparato un colpo di fucile all'indirizzo di sua moglie, di 57 anni, al culmine di una lite scoppiata tra i due nella loro casa rurale, situata lungo la strada che collega la stessa cittadina Brindisina ad Ostuni. Dopo aver compiuto il misfatto l'uomo ha puntato ...

Russia - uccide l’ex moglie - incinta del nuovo compagno - Sparandole alla pancia : “Finalmente era felice”. Le amiche, sconvolte dalla tragedia, non hanno dubbi: Olga Ukhova, di 41 anni, era riuscita a ricostruirsi una vita, dopo il divorzio da Dmitrij Golubtsov, l’ex marito. Ora aveva un nuovo compagno: insieme aspettavano una bambina. Infatti era ormai entrata nell’ottavo mese di gravidanza, quando ha deciso di tornare un’ultima volta nella casa in cui aveva vissuto la precedente relazione: doveva sistemare le ultime ...

Assaltano il furgone porta valori e Sparano alle gambe alla guardia giurata : L’assalto è scattato questa mattina, venerdì 18 gennaio, pochi minuti dopo le 9, quando il furgone portavalori aveva appena raggiunto la filiale Unicredit di piazza Stampalia, quartiere Madonna di Campagna. I banditi non hanno esitato a estrarre le armi e a sparare: un proiettile ha ferito alla gamba sinistra una delle guardie giurate. L’uomo, seco...

Venezia - morta dopo due anni di coma l'agente Sissy Trovato Mazza : le avevano Sparato alla testa : E' morta dopo due anni di agonia, Maria Teresa Trovato Mazza, la poliziotta penitenziaria trovata ferita con un colpo di pistola alla testa in un'ascensore di un'ospedale di Venezia. Sissy, così tutti ...

Agguato alla Magliana : pregiudicato lascia le figlie all'asilo e gli Sparano in testa. Ferita anche la moglie : Agguato alla Magliana. Un sicario ha aspettato che un padre lasciasse le figlie piccole ad un asilo nido per seguirlo affiancarlo e sparargli più colpi di pistola alla testa. La vittima...