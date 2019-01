laragnatelanews

: Adesso sembra essere solo questione di attendere qualche settimana. Dopo molteplici indiscrezioni e posticipi che h… - MaurizioMurgia : Adesso sembra essere solo questione di attendere qualche settimana. Dopo molteplici indiscrezioni e posticipi che h… - laragnatelanews : Nokia 9 PureView, ci siamo. Confermato evento per il 24 febbraio al MWC 2019 - evyna : Nokia 9 PureView, ci siamo. Confermato evento per il 24 febbraio al MWC 2019 -

(Di lunedì 28 gennaio 2019)Adesso sembra essere solo questione di attendere qualche settimana. Dopo molteplici indiscrezioni e posticipi che hanno fatto aumentare l’interesse e l’attesa degli appassionati di tecnologia, è arrivata una conferma che in tanti aspettavano. HMD Global, l’azienda che detiene i diritti per realizzare smartphone basati sul brand, dovrebbe presto svelare il suo attesissimo flagship per ilStiamo parlando del fantomatico, smartphone al centro di tantissime indiscrezioni nei mesi passati. La presentazione ufficiale del terminale avverrà in occasione dell’più importante dedicato al mondo della tecnologia mobile, il MWCche si tiene ogni anno a Barcellona. Precisamente l’di presentazione è previsto per il 24Le ultime rivelazioni in merito alla data di presentazione erano trapelate a inizio ...