Nel programma radiofonico ‘105 Take Away’ | Belen a Stefano | ”ti aspetto a casa” Leggi per

Adrian - Milo Manara : “Il mio coinvolgimento Nel programma di Celentano? Non ho deciso io di mettere in scena i miei disegni” : Con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, il fumettista Milo Manara ha voluto prendere le distanze da Adrian, lo show di Adriano Celentano in onda questa sera su Canale 5 con la terza puntata, chiarendo i dettagli del suo coinvolgimento per quanto riguarda la parte della serie tv animata e sostenendo di aver sollevato fin dall’inizio le sue perplessità sull’utilizzo dei suoi disegni. Già prima della messa in onda, il ...

Cinema : i film in programma Nelle sale di Grosseto domenica 27 gennaio : Questi i prezzi previsti per assistere agli spettacoli: biglietti interi: 7 euro biglietti ridotti , tessera Dlf, : 5 euro. Acquistando la tessera Dlf al costo di 15 euro , per un anno sarà possibile ...

Pallavolo – Serie A1 femminile : big match Igor-Imoco Nella 17ª giornata - tutto il programma completo : Torna il campionato con il big match Igor-Imoco, trasferta milanese per la Savino Del Bene a Milano mentre a Firenze e Cuneo incroci da Play-Off Dopo la lunga parentesi dedicata alla Samsung Galaxy A Coppa Italia, torna nel weekend la Samsung Volley Cup di Serie A1 femminile, giunta alla 17^ giornata. E la corsa ai Play Off riparte con il botto, visto che sabato sera alle 20.30, con diretta su Rai Sport + HD (canali 57 e 58 del digitale ...

Quelli che il calcio – Nada ospite Nel programma di Rai2 : Tra gli ospiti della puntata: Diego Abatantuono, Anna Falchi, “Maurizio Martina” (Ubaldo Pantani), Dino Abbrescia, Eleonora Pedron e dagli spalti Albi e Lodo de Lo Stato Sociale “Quelli che il calcio” torna domenica 27 gennaio alle ore 13:45 su Rai2 e in simulcast su Radio2, condotto da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran. ospite della puntata è la cantautrice livornese Nada che si esibisce con “È un momento difficile, tesoro”, ...

VIDEO Mikhail Kolyada primo Nello short agli Europei di Minsk. Rivivamo il programma corto : Il russo Mikhail Kolyada si è portato nettamente al comando dopo lo short program della specialità individuale maschile. La medaglia di bronzo mondiale ha ben figurando atterrando l’ottima combinazione quadruplo toeloop/triplo toeloop, il triplo lutz e il triplo axel, raccogliendo il massimo dei livelli nella serie di passi e nelle trottole ricevendo una valutazione dalla giuria di 100.48 punti (54.05, 46.44). Riviviamo il programma di ...

Adriano Celentano avrebbe lasciato il palco dopo i fischi Nel corso del programma Adrian : Continuano le infinite chiacchiere sullo show del celebre cantautore Adriano Celentano, trasmesso in diretta televisiva su Canale 5. Il programma ha dato vita a numerosi giudizi negativi da parte degli spettatori che non hanno apprezzato l'allestimento per lo show del 'Molleggiato'. Il cantante si è presentato solo pochi minuti prima della fine del cartone animato, che si suppone sia costato circa venti milioni di euro. Critiche pesanti per ...

La Dottoressa Giò continua a fare flop : Mediaset ha già in mente un cambio Nella programmazione? : Annunciata come una grande operazione di sicuro successo, La Dottoressa Giò ha deluso tutti a cominciare dal pubblico, che ci ritrova un prolungamento di Pomeriggio 5, e finendo ai vertici Mediaset. Nonostante i comunicati stampa rilasciati dal direttore Giancarlo Scheri che continuano a vedere positivamente gli ascolti di Barbara d'Urso e dei suoi programmi, la fiction ha debutto con un 12% e oltre di share per ritrovarsi orfana di quasi due ...

Netflix serie tv : migliori in programma Nel 2018-2019. Quali vedere : Netflix serie tv: migliori in programma nel 2018-2019. Quali vedere migliori serie tv su Netflix Netflix è una delle piattaforme di streaming più diffusa al mondo. Il servizio è a pagamento e il prezzo dell’ abbonamento varia a seconda del pacchetto scelto. Netflix offre gratuitamente il primo mese, al termine del quale l’ utente potrà disdire o sottoscrivere uno dei tre piani disponibili: l’ offerta base al costo di € 7,99 al mese, ...

Adrian - il programma di Adriano Celentano avvolto Nel mistero : Michelle Hunziker e Teo Teocoli avrebbero abbandonato perché lui non c’è mai : E’ avvolto nel mistero “Adrian“, il nuovo evento targato Mori-Celentano. Il debutto fissato per lunedì 21 gennaio è ricordato agli spettatori di Canale 5 con promo martellanti e audio alle stelle. Protagonista della serata il cartoon, un progetto iniziato ben undici anni fa, prima previsto su Sky poi più volte annunciato da Mediaset e ora finalmente in onda. Uno o due episodi a puntata, ciascuno da 45 minuti? Solo spazio al ...

Nella tua coppia - sei sempre tu a programmare i weekend? Ecco cosa significa : Quando si è in coppia sarebbe bene prendere insieme tutte le decisioni, anche quelle che riguardano il weekend. Se nonostante la tua relazione vada a gonfie vele tocca sempre a te decidere come trascorrere i fine settimana forse sarebbe il caso di fermarsi a rifflettere. Secondo gli psicologi, infatti, il tuo atteggiamento potrebbe far male alla coppia, in quanto l’altra parte inizierà a darti per scontata e non apprezzerà più come ...

Amici 18 : Marco abbandona il programma Nella puntata di domani : L'ultima puntata di Amici 18 ci aveva già regalato già moltissime emozioni, ma ha segnato anche la fine del percorso per ben tre tra i concorrenti. Oggi, 18 gennaio, è stata invece registrata una nuova ricca puntata del celebre talent: la vedremo in onda sui nostri teleschermi domani 19 gennaio alle 14.10. Giordana vince la sfida e può restare nella scuola Il talent di canale 5 sta vivendo una stagione ricca di colpi di scena e di imprevisti e ...

La prova del cuoco - Dagospia : Nel programma della Isoardi lavora la sorella di... Pazzesco caso politico? : La soffiata arriva, ovviamente, da Dagospia. Si parla de La prova del cuoco, il programma condotto da Elisa Isoardi su Rai 1. Si parla, nel dettaglio, del cast del programma. E Dago rivela "quello che in pochi sanno, o forse nessuno sa". Di che si parla? Presto detto: la sorella della "jena" Riccard

U&D : Sossio regala un aNello a Ursula - Giorgio Manetti non guarda più il programma : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi in onda dal lunedì a venerdì su Canale 5. Le ultime novità si soffermano su Sossio Aruta e Giorgio Manetti. Se l'ex calciatore ha fatto una bellissima dichiarazione d'amore ad Ursula nel corso della puntata odierna del trono over, il Gabbiano ha rilasciato un'intervista dove è tornato a parlare del programma che l'ha reso famoso. Uomini e Donne: ...