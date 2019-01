Incendi | rogo distrugge fienile in val di Giovo

Incendi : nuovo rogo nei boschi del Varesotto : Un Incendio sta divampando nel Varesotto, nei boschi di Valganna, a circa un km dal Monte Martica, dove in una settimana sono stati distrutti 400 ettari. Sul posto sono i vigili del fuoco di Varese. E’ in arrivo un Canadair. L'articolo Incendi: nuovo rogo nei boschi del Varesotto sembra essere il primo su Meteo Web.

Incendio Varese : il rogo riprende - chiusa SS233 a Induno Olona : Ha ripreso a bruciare l’Incendio sulle colline del Varesotto, causando la chiusura della SS233 “Varesina” all’altezza di Induno Olona: il rogo che ha interessato nei giorni scorsi il Monte Martica ha ripreso intensità nella giornata di ieri a causa del clima secco e del vento, e ha interessato anche la Valganna. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco provenienti da Milano, Como e Varese all’opera già dalla notte, ...

Incendi - bruciano i boschi nel Biellese : rogo su molti fronti : Un Incendio di vaste proporzioni sta interessando i boschi sopra il Tracciolino, all’altezza della Trappa di Sordevolo, nel Biellese. I volontari dell’antIncendi boschivi e i Vigili del fuoco del comando provinciale di Biella e del distaccamento volontario di Cossato, stanno lavorando intensamente per riuscire a contenere le fiamme di un rogo divampato su diversi fronti, che sta raggiungendo localita’ Sette Fontane. L'articolo ...

Incendio Varese : prosegue l’intervento per spegnere il rogo sul Monte Martica : Proseguono le operazioni di spegnimento del Incendio divampato sul Monte Martica: il rogo, partito dalla località Rasa di Varese ha superato la cima della montagna e ha iniziato a scendere. I fronti attivi delle fiamme sono due, uno si dirige verso l’Alpe Cuseglio, dove, a protezione di un gruppo di abitazioni, si sono posizionati i vigili del fuoco con due automezzi. L’altro fronte sta scendendo verso ex miniera della ...

Incendio in casa : due morti e due feriti - si indaga sulle cause del rogo : Nel rogo divampato da un’abitazione di Padonchia nel comune di Monterchi (Arezzo) hanno perso la vita donna di 80 anni, disabile, e il marito 84enne, mentre altre due persone sono rimaste intossicate. Secondo una prima ricostruzione tra le possibili cause del rogo potrebbe esserci il cattivo funzionamento di una stufa utilizzata dalle due vittime per riscaldarsi. I due anziani vivevano al primo piano della palazzina interessata dalle ...

Scoppia Incendio in casa : anziano muore tra le fiamme Il rogo partito dalle luci dell'albero : di Ermanno Amedei Una persona é morta questa mattina nell'incendio di un appartamento in piazza di Corte ad Ariccia. L'incendio si é sviluppato in un appartamento al terzo piano e la vittima é un ex ...

Rogo nel Monte Serra - fermato il presunto piromane : sarebbe un volontario dell'antIncendio : La sera del 24 settembre ebbe inizio un incendio sul Monte Serra, nel pisano. Il Rogo divampò per giorni per essere poi definitivamente domato nei primi giorni di ottobre. Adesso, dopo più di due mesi, è stato fermato un volontario dell'antincendio boschivo, Giacomo Franceschi, che era anche uno dei cinque sospettati iniziali. Il devastante Rogo Erano passati esattamente due mesi dagli incendi che avevano devastato la Grecia, che anche in Italia ...

Incendio Tmb Salario a Roma - Arpa Lazio : “Emessi più Benzo Pirene e Pcb che nel rogo di Pomezia” : L’Incendio di Pomezia, divampato all’interno del deposito di rifiuti EcoX nel maggio 2017, ha avuto caratteristiche diverse rispetto a quello del Tmb Salario “perché il materiale in combustione era molto diverso: Imballaggi in plastica a Pomezia, rifiuti indifferenziati al Tmb Salario. A Pomezia si è dunque prodotta più diossina, al Tmb Salario invece più Benzo Pirene e Pcb“. Inoltre, il rogo di Pomezia è stato più esteso ...

Rogo sul monte Serra - sospetti su un volontario dell'antIncendio : L'uomo è stato fermato dai carabinieri. L'incendio causò la devastazione di circa 1.500 ettari di boschi e oliveti

Rogo sul Monte Serra - in carcere un volontario dell'antIncendio : Firenze, 19 dic., askanews, - Fermato un uomo accusato di aver provocato, volutamente, l'incendio che lo scorso 24 settembre ridusse in cenere 1500 ettari del Monte Serra, in provincia di Pisa. Si ...

Un rogo devastò il Monte Serra nel Pisano - fermato il presunto piromane : è un volontario dell'antIncendio : Avrebbe appiccato le fiamme che devastarono il Monte Serra , Pisa, lo scorso settembre, mandando in fumo 1.500 ettari di boschi , oliveti e anche alcune case. Solo ora il presunto piromane è stato ...

Venezia - Incendio in casa : muore donna - il rogo causato forse dalle luci di Natale : Una donna di 46 anni, Paola Castellet, è morta stamattina, alle prime luci dell'alba, a causa di un incendio divampato nella sua abitazione di Concordia Veneziana, comune alle porte del capoluogo veneto. Secondo una prima ricostruzione, il rogo sarebbe stato causato da un malfunzionamento delle luci di Natale. La donna, in un primo momento, era uscita dall'appartamento, ma poi - per motivi ancora da accertare - sarebbe rientrata. Salve le due ...

Incendio Tmb Salario - nella notte dopo il rogo aumentati i valori di idrocarburi e diossine : Il dato rilevato martedì tra le 12 e le 18 sulle diossine era di 0,7 picogrammi al metro cubo, a fronte di un limite di 0,1. Ma in nottata era salito a 4,5. In aumento anche Ipa e Pcb. Crescono i valori del Pm10