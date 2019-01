Finisce l’era Inzaghi | al Bologna arriva Mihajlovic

Nel Bologna Finisce l’era Inzaghi - arriva Mihajlovic : Filippo Inzaghi non e' piu' l'allenatore del Bologna, il tecnico e' stato esonerato. Al suo posto Sinisa Mihajlovic, arrivato poco prima delle 20 al quartier generale di Casteldebole per mettere nero su bianco l'accordo con il club rossoblu'. Fatale a SuperPippo il tonfo casalingo per 4-0 con il Frosinone. La dirigenza rossoblu' al gran completo si e' riunita a in mattinata: intorno alle 15 Inzaghi ha raggiunto patron Saputo, l'ad Fenucci, il ...

Cgil - Finisce l’era Camusso : Landini è il nuovo segretario Il sindacalista con la felpa : Accordo nella notte per l’incarico all’ex leader della Fiom, Maurizio Landini, con Vincenzo Colla vice. Giovedì l’elezione del successore di Susanna Camusso a Bari al 18/o Congresso nazionale della Cgil

Pulizia nelle scuole - Finisce l’era degli appalti esterni alle cooperative : ok a 12mila assunzioni statali “a costo zero” : Stop agli appalti di Pulizia nelle scuole. Il governo ha deciso di stabilizzare i collaboratori scolastici e chiudere definitivamente l’era delle cooperative. Da quasi due decenni il servizio era stato “esternalizzato”: l’obiettivo era ottenere risparmi ed efficienza, l’unico risultato è stato un continuo ricatto occupazionale da parte delle imprese e una serie di problemi più o meno gravi con le gare, mentre centinaia di milioni continuavano a ...

Bayern - Finisce l’era Robben-Ribery : le possibili destinazioni dei due calciatori : A 36 e 35 anni, Ribery e Robben stanno trovando ancora il modo di incidere con la maglia del Bayern Monaco addosso. I due esterni, fra assist e gol, sono già entrati in una decina di gol della squadra e anche le prestazioni tutto sommato non sono molto lontane qualitativamente da quelle che li hanno portati a brillare in Europa. Però i due sono in scadenza di contratto e non rinnoveranno, ponendo fine a un periodo in cui i bavaresi hanno ...