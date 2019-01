Xbox E3 2019 | secondo Phil Spencer sarà un grande evento

L'abbonamento a Xbox Game Pass non subirà alcun aumento di prezzo nel 2019 : Come segnala Gamepur, Mike Ybarra, corporate vice president di Xbox, ha condiviso alcune informazioni interessanti sul servizio Xbox Game Pass.Ybarra ha parlato del servizio basato su abbonamento di Microsoft in un paio di tweet in risposta a delle domande dei fan.In questa occasione ha negato che Microsoft stia cercando di aumentare il prezzo delL'abbonamento nel 2019, analoGamente a quanto sta accadendo su Netflix.Read more…

Xbox Studio annuncia "nuove tecnologie Microsoft" in arrivo nel 2019 : Come riporta Gamestop, in un post dedicato sul suo blog, Microsoft augura un buon 2019 all'intera community e mette sul piatto una serie di interessanti novità. Vediamole insieme.Se per l'anno appena cominciato le prospettive degli utenti Xbox possono essere interessanti sul fronte delle esclusive, con l'arrivo di Crackdown 3, Ori and the Will of the Wisps, Gears 5, Minecraft: Dungeons e la nuova espansione di Sea of Thieves ("The Arena"), il ...

CES 2019 : il boss di Xbox parla della partnership con AMD per le "piattaforme future" : Durante il keynote di AMD al CES 2019, il boss di Xbox, Phil Spencer, è salito sul palco e ha parlato brevemente della partnership con AMD per le "piattaforme future", riporta IGN.parlando di AMD, Spencer ha dichiarato: "mentre attendiamo con impazienza le piattaforme future che stiamo costruendo, le partnership e le innovazioni che abbiamo visto in passato hanno portato a ciò che siamo stati in grado per fare oggi, penso che saranno di ...

Il 2019 sarà l’anno di Xbox One? Microsoft pronta a sorprendere : Gli anni passano e le nuove console cominciano a divenire chiacchierate nei salotti videoludici, ma la sfida tra Xbox One e PS4 è tutt'altro che conclusa. La console di casa Microsoft non è per nulla pronta ad alzare bandiera bianca e dichiarare la sua resa, ma si appresta invece a vendere cara la pelle già nel corso di questo nuovo anno che è appena cominciato. Prima di fiondarsi verso una probabile nuova generazione videoludica Xbox One ha ...

Xbox Game Pass : I primi giochi di Gennaio 2019 : Il 2019 è arrivato portando con se i primi nuovi giochi nel catalogo Xbox Game Pass, riservati a tutti coloro che sono abbonati al servizio, scopriamoli insieme. I nuovi giochi Xbox Game Pass di Gennaio 2019 A partire da oggi se siete abbonati al servizio Xbox Game Pass di Microsoft, potrete scaricare e giocare senza costi aggiuntivi il primo Episodio di Life is Strange 2 e ARK: Survival Evolved. Nel corso dei prossimi giorni ...

Votate i giochi più attesi del 2019 su Xbox One : Dopo aver decretato i migliori giochi del 2018, pubblicando i risultati degli Eurogamer Awards, è giunto finalmente il momento di chiedere a voi, lettori di Eurogamer, quali siano i vostri giochi più attesi nel 2019.Questo 2019 sembra già un anno particolarmente interessante per noi videogiocatori, ma quali titoli riserveranno le migliori sorprese? In questo sondaggio (e negli altri) vi diamo la possibilità di votare fino a 2 giochi per ogni ...

L'attuale offerta di Xbox All Access terminerà il 31 dicembre ma tornerà nel 2019 in forma rinnovata : La scorsa estate Microsoft ha lanciato negli Stati Uniti il programma Xbox All Access che consente ai giocatori di portarsi a casa Xbox One S (o Xbox One X), Game Pass e LIVE Gold pagando una cifra mensile davvero conveniente (22 dollari per Xbox One S e 35 per Xbox One X).Come riporta Polygon, sono stati molti gli utenti che hanno approfittato di quest'offerta niente male e Microsoft ha affermato di essere rimasta piacevolmente contenta dei ...

Phil Spencer parla dei successi ottenuti da Xbox nel 2018 e guarda con ottimismo al 2019 : Non si può negare che Xbox One abbia avuto qualche problema nel corso di questa generazione di console, ma ciò non ha impedito a Microsoft di fare mosse che le consentiranno di raggiungere il successo a lungo termine. In effetti, il 2018 ha portato con sé alcuni grandi cambiamenti per il marchio Xbox con, ad esempio, l'acquisizione di numerosi nuovi studi.In una nuova intervista con GamesIndustry.biz, il capo di Xbox, Phil Spencer, ha parlato un ...

Microsoft sarebbe al lavoro su 4 diverse Xbox che dovrebbero essere lanciate tra il 2019 e il 2020 : Naturalmente, siamo ancora nel mondo dei rumor, quindi bisogna prendere le notizie con cautela, anche se Brad Sams / Thurrott sembra sapere di cosa si sta parlando.

Microsoft sarebbe al lavoro su 4 diverse Xbox che dovrebbero essere lanciate tra il 2019 e il 2020 : Sta diventando piuttosto difficile tenere traccia di tutte le voci di corridoio sull'hardware Xbox del futuro. Si dice che Microsoft stia lavorando sia su macchine tradizionali basate su disco che su quelle basate sullo streaming, con una varietà di nomi in codice: Scarlett, Anthem, Anaconda. Bene, le cose stanno per diventare ancora più complicate! Come riporta Wccftech, secondo Brad Sams di Thurrott, che è stato la fonte per molte delle ...

Phil Spencer : "il 2019 sarà un anno ancora migliore per Xbox" : Il 2018, tutto sommato, non è stato un brutto anno per Microsoft. Xbox One X ha rilanciato e rivitalizzato la famiglia di console, per cui MS quest'anno ha beneficiato del forte slancio che Xbox One X ha dato al marchio, così come alcuni lanci di titoli esclusivi durante l'anno.Tuttavia, riporta Gamingbolt, Phil Spencer di Microsoft è fortemente convinto che l'anno prossimo sarà ancora migliore per la società, citando le esclusive tanto attese ...

The Game Awards 2018 : Dauntless è in arrivo su Epic Games Store - PS4 - Xbox One - Switch e mobile nel 2019 : Come riporta VG247.com, Dauntless, una versione free-to-play della formula di Monster Hunter, si sta dirigendo su console e mobile nel 2019.Precedentemente in Early Access su PC, Dauntless vi chiede di fare squadra con i vostri amici e combattere enormi bestie in un mondo graficamente ispirato a FortniteInsieme al lancio su console, lo sviluppatore Phoenix Labs sta lanciando One Dauntless, un ecosistema interconnesso e cross-platform per il ...

Microsoft : nel 2019 arriverà tablet pieghevole e Xbox senza lettore : Andromeda potrebbe essere un device 2 in 1 ma nel senso di smartphone che diventa tablet all'occorrenza e potrebbe rappresentare il tentativo di ritorno per Microsoft nel mondo della telefonia mobile.