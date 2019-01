Scoppia il caso Prestigiacomo

Milan-Napoli - Scoppia il caso Allan : «Non convocato ma resta con noi» : La doppia sfida al Milan all'orizzonte, gli affari di mercato nella testa. Carlo Ancelotti presenta alla stampa il match di domani contro i rossoneri in un San Siro che, poche settimane fa, non...

Ascolti Tv 22 gennaio 2019 - Adrian in calo stecca la seconda. A Rai1 Scoppia il caso della Vita in Diretta superata anche da Geo : di Marco Castoro Ascolti Tv di martedì 22 gennaio 2019 . Adrian stecca alla seconda e cala visibilmente negli Ascolti rispetto alla puntata d'esordio. Meno di 4 milioni la media di Aspettando Adrian ...

Sanremo 2019 : Pagnoncelli fuori - Scoppia il caso Noto Sondaggi : Dopo Beppe Vessicchio, il Festival perde un altro volto 'storico', quello di Nando Pagnoncelli. Per la seconda volta dal 2005 ad oggi, infatti, a gestire le classifiche e le giurie (giuria della stampa, giuria degli esperti - nella quale ci sarà Elena Sofia Ricci, come anticipato da Blogo - e la giuria demoscopica) per Sanremo 2019, al via il prossimo 5 febbraio, non sarà la Ipsos, la società del Sondaggista che nel 2017 fu persino imitato ...

Mini-bollo per 4 milioni di auto vecchie e inquinanti : Scoppia il caso : Poveri Salvini e Di Maio, dovrebbero mettersi il casco. Sono a bordo di un veicolo guidato da un esecutivo che non ha nemmeno la patente. Eh sì, nel settore dell'auto e sul tema della mobilità, questo ...

Antisemitismo - 'Banchieri dietro i Protocolli dei Savi di Sion" - Scoppia il caso Lannutti : E' bufera su un Tweet (poi eliminato) postato dal senatore del M5S, Elio Lannutti, che nelle scorse ore ha accusato i banchieri, in particolare Mayer Amschel Rotschild, fondatore della dinastia al centro di varie teorie del complotto che la vedrebbero come la padrona indiscussa del Sistema Bancario Mondiale, di aver creato i cosiddetti "Protocolli dei Savi Anziani di Sion". Nonostante questo documento sia stato dichiarato un falso già da molto ...

Lannutti - banche controllate da Savi di Sion. Scoppia il caso : "Suddiviso in 24 paragrafi, viene descritto come soggiogare e dominare il mondo con l'aiuto del sistema economico, oggi del globalismo, dei banchieri di affari e finanza criminale", si legge sul ...

Parigi : «Di Maio inaccettabile». E Scoppia il caso diplomatico per le frasi sull’Africa : Il vicepremier contro Emmanuel Macron: «La Francia continua a stampare il franco delle colonie africane. È colonialismo e deve essere sanzionato. Finché non la smettono porteremo i migranti a Marsiglia»

Sanremo 2019 - Scoppia il caso Saverio Raimondo : «Escluso dal Dopofestival dopo il caso politico su Baglioni e i migranti». La Rai nega : Saverio Raimondo scoppia il caso Saverio Raimondo al Festival di Sanremo 2019. Il comico romano annuncia che la Rai ha deciso di escluderlo dal dopofestival in seguito alle polemiche scaturite dalla conferenza stampa di presentazione della kermesse, nella quale Claudio Baglioni ha criticato il governo definendo una farsa la questione migranti. “Esiste da settimane una camera a Sanremo prenotata da Rai a mio nome per i giorni del ...

Lega - il consigliere Kurt Pancheri si lascia andare in aula : "Finocchi" - Scoppia un caso nazionale : La Lega costretta a scusarsi per Kurt Pancheri, il consigliere comunale di Bolzano che in aula ha definito "finocchi" gli omosessuali. Ne è nato un caso politico e il commissario della Lega in Alto Adige, Massimo Bessone, in una nota ha parlato di "uscita infelice", "opinione di un singolo" e offesa

Retroscena Blogo : Sanremo 2019 - Serena Rossi canterà Mia Martini - Scoppia il caso Ora o mai più : Si concluderà stasera, mercoledì 16 gennaio, la tre giorni al cinema di Io sono mia, la fiction che Rai1 trasmetterà - secondo quanto risulta a Blogo - martedì 12 febbraio (la data non era ancora nota e anche in conferenza stampa, qualche giorno fa, non era stata annunciata ufficialmente). Come ipotizzato nelle scorse settimane, la biopic di Mia Martini prodotta da Eliseo Fiction di Luca Barbareschi usufruirà del lancio al Festival di ...