Il doppio record di Quagliarella | i gol e il tifo dei genoani

(Di domenica 27 gennaio 2019) Sotto gli occhi del Ct Mancini, Fabioentra nella leggenda. Nel 4 a 0 all'Udinese, il capitano della Sampdoria realizza una doppietta, entrambi su rigore, e raggiunge Batistuta nella storia del calcio italiano. L'attaccante napoletano, come il Re Leone nel 1994, è andato a segno in A per 11 partite consecutive. Anche se Quaglia, a differenza di Bati, ci ha messo 12 gare (in una è stato 90' in panchina). Un traguardo eccezionale, ancor di più perché il 31 gennaio, compirà 36 anni. Un fenomeno, anche di longevità. Per lui parlano i numeri. Capocannoniere con 16 gol, miglior marcatore in attività a quota 143. A pochi passi dal suo, 19 gol, raggiunto la scorsa stagione. E chissà che pur alla sua età non riesca a convincere Mancini di meritare un'altra occasione in azzurro. Non come premio, non per passerella. Al momento è lui il numero uno dei bomber italiani, lui che ...