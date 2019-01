Trovato morto il piccolo Julen Non ce l’ha fatta

ilgiornale

(Di sabato 26 gennaio 2019) È statoil, il bambino di soli due anni caduto in un pozzo in Spagna. Ogni speranza di poter ritrovare in vita il bimbo che ha lasciato con il fiato sospeso tutto il mondo, si è scontrata con la dura realtà di quel Tweet della Guardia Civil "Disgraziatamente... nonostante tanti sforzi da parte di tanta gente, non è stato possibile...#RIP". I soccorritori hanno raggiunto il suo corpicino privo di vita questa notte all" 1 e 25. Verso le 3 ha iniziato a fare il giro del mondo, dopo che il suo decesso è stato confermato. Il padre dialla notizia ha avuto un malore ed è stato portato in ospedale, non sono ancora note le sue condizioni. L"uomo era stato giorni con la speranza di poter riabbracciare suo figlio e quando questa è venuta a mancare, è crollato anche lui. Dopo aver passato ore abbracciato alla moglie, al freddo e al buio di una notte gelida, ...