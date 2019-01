Toghe contro la linea Salvini | Pietà l' è morta

Anno giudiziario - Toghe contro dl Sicurezza. ‘Scorciatoia - nutre illusione repressiva’. ‘Perso senso di umanità - pietà è morta’ : Roma, Palermo, Reggio Calabria, Torino, Brescia. Nelle celebrazioni per l’apertura dell’ Anno giudiziario i procuratori generali e i presidenti delle Corti d’Appello di alcuni dei maggiori tribunali d’Italia h Anno preso posizione sulle politiche adottate dal governo sulla questione immigrazione. Nel mirino delle toghe è finito in particolare il decreto Salvini, sui cui effetti il pg di Palermo Roberto Scarpinato esprime ...

[Il caso] Le ex Toghe rosse organizzano "la nuova resistenza civile". Contro il decreto Salvini e un malinteso senso della sicurezza… tutti ... : ... ormai affogato, tra gli amici pesci che si complimentano per la bella pagella che teneva cucita in tasca da presentare come referenza una volta arrivato nel nuovo mondo. E' una storia vera che la ...

Guai per Cristiano Ronaldo - può saltare la gara contro il Chievo : il porToghese ‘convocato’ d’urgenza in Spagna [DETTAGLI] : Si avvicina sempre di più la nuova giornata valida per il campionato di Serie A, un turno che si promette scoppiettante dopo le polemiche della Supercoppa, con le clamorose decisioni arbitrali che hanno condizionato pesantemente il risultato finale ed in particolar modo con il mancato rigore fischiato al Milan per il fallo di Emre Can su Conti. Nel frattempo arriva una notizia clamorosa che potrebbe condizionare il match della Juventus ...