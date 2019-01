Nokia 1 Plus compare in un render | insieme alle specifiche tecniche

Android 9 Pie in arrivo su Nokia 3.1 Plus e Nokia 5 a giorni - seguono Nokia 6 - 3 e 1 : Ecco la roadmap di HMD Global relativa agli aggiornamenti di alcuni Nokia. Riceveranno Android 9 Pie in settimana Nokia 3.1 Plus e Nokia 5, mentre per Nokia 6, 3 e 1 ci sarà da pazientare ancora un pochino, ma non oltre la prossima primavera. L'articolo Android 9 Pie in arrivo su Nokia 3.1 Plus e Nokia 5 a giorni, seguono Nokia 6, 3 e 1 proviene da TuttoAndroid.

Nokia 7 Plus e Nokia 6.1 ricevono le patch di sicurezza di gennaio 2019 : Nokia 7 Plus e Nokia 6.1 stanno ricevendo dei nuovi aggiornamenti software comprensivi delle patch di sicurezza di gennaio 2019.

Importanti aggiornamenti per Nokia 5.1 - Nokia 6 - Nokia 7.1 - Nokia 3.1 Plus - Samsung Galaxy S8 - Galaxy A5 (2016) - Galaxy A5 (2017) - Moto G5S Plus - Sony Xperia XZ3 - Xperia XZs - Xperia XZ2 - Xperia XZ2 Compact - Xperia XZ2 Premium - ASUS ZenFone 4 Max e ZenFone 4 Selfie : Nuovi aggiornamenti per Nokia 5.1, Nokia 6, Nokia 7.1, Nokia 3.1 Plus, Samsung Galaxy S8, Galaxy A5 (2016), Galaxy A5 (2017), Moto G5S Plus e tanti altri

Aggiornamenti in roll out per Nokia 3.1 - ASUS ZenFone 4 - Sony Xperia XZ1 - XZs e XZ1 Compact e Samsung Galaxy A6 Plus e Note 8 : Stasera una pioggia di Aggiornamenti in roll out per Nokia 3.1, ASUS ZenFone 4, Sony Xperia XZ1 e XZ1 Compact, Samsung Galaxy A6 Plus e Note 8

Smartphone Android in offerta oggi 15 gennaio : LG G7 - Nokia 7 Plus - Xiaomi Mi MIX 2S - Samsung Galaxy Note 9 e altri : oggi sono in offerta Nokia 7 Plus, LG G7 ThinQ, Xiaomi Mi MIX 2S, Sony Xperia XZ2 Compact e Samsung Galaxy Note 9. Pronti a mettere mano al portafogli?

Sensore di impronte nel display per Nokia 9 PureView e zoom ottico per OnePlus 7 secondo nuovi leak : Nokia 9 PureView sarà il primo smartphone di HMD Global con uno scanner per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nel display

Nokia 8.1 Plus e Nokia 6.2 potrebbero in realtà essere lo stesso smartphone : Secondo le ultime indiscrezioni, le informazioni e i render trapelati gli scorsi giorni su Nokia 8.1 Plus sarebbero in realtà da ricondurre a Nokia 6.2, che dovrebbe essere presentato al MWC 2019.

Nokia 8.1 Plus potrebbe avere foro nel display e dimensioni generose : Nokia 8.1 Plus potrebbe essere uno smartphone non molto compatto: scopriamo ciò che sappiamo in una bella galleria di render e dando un'occhiata agli ultimi rumor sulle specifiche tecniche.

Come fare Screenshot Nokia 6.1 Plus : fare uno Screenshot su Nokia 6.1 Plus scatare una foto al contenuto dello schermo del Nokia 6.1 Plus Creare uno Screenshot con il telefono Android Nokia 6.1 Plus.

I codici sorgente del kernel di Nokia 7 Plus e Nokia 8.1 sono disponibili : I codici sorgente del kernel di Nokia 7 Plus e Nokia 8.1 sono finalmente stati resi disponibili da HMD Global, ma per il modding vuol dire poco.

Nokia e OnePlus hanno la gestione delle app in background più aggressiva : Sono numerosi i produttori di smartphone che adottano strategie aggressive nella gestione delle app in background, ecco quali sono i peggiori,

Smartphone Android in offerta oggi 31 dicembre 2018 : Nokia 7 Plus - Huawei P20 Pro - Google Pixel 2 XL - Galaxy Note 9 e altri : Per la vigilia di Capodanno sono in offerta Nokia 7 Plus, Huawei P20 Pro, HONOR View 10 Lite, Moto G6 Plus e Samsung Galaxy S9 Plus. Interessanti, no?

I Nokia 6.1 Plus e 5.1 Plus ricevono la modalità Pro Camera : Buone notizie per i possessori di Nokia 5.1 Plus e Nokia 6.1 Plus appassionati di fotografia, che potranno finalmente sfruttare la modalità Pro Camera

Partito il rollout di Android 9 Pie su Nokia 5.1 Plus insieme alle patch di sicurezza di dicembre : L'aggiornamento per Nokia 5.1 Plus "pesa" circa 1,3 GB e, come detto, contiene anche le patch di sicurezza più recenti distribuite da Google