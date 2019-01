Indiscrezioni indicano in Giada Fusaro la nuova fiamma di Magalli | ma lei smentisce

Blastingnews

(Di sabato 26 gennaio 2019) I gossip nel mondo della televisione non passano mai inosservati ed anzi hanno la capacità di cogliere qualsiasi personaggio del piccolo schermo: oggi si parla di Giancarloche, dopo il divorzio, si troverebbemente con il cuore innamorato. La suacompagna secondo le voci che girano nell'ambiente sarebbe, 22 enne che è stata ospite tempo fa nel programma condotto da, ma per ora non è giunta alcuna conferma, solo una smentita.ha unacompagna Da sempre molto riservato sulla sua vita privata, qualche giorno fa Giancarlonon è riuscito a trattenere la sua felicità, affidando ai microfoni di RaiRadio 1 una piacevole dichiarazione in cui affermava di aver trovato la donna giusta, una ragazza molto più giovane e che non appartiene al variegato mondo televisivo.Parole semplici e molto pesate che però hanno colpito gli ...