Grillo | Lega-M5s vogliono impedire mercimonio sofferenza migranti

Torino : in 30mila per la Tav - anche la LegaGrillo ripete : è un'opera inutile : Nuova manifestazione nel capoluogo piemontese per dire sì alla Tav. Il capogruppo leghista Molinari: "Noi favorevoli alle Grandi Opere". Di Maio: "Non mi scandalizzo per il fatto che si vada in piazza a dire che si era per il Sì" riferendosi a posizioni del Carroccio prima del contratto di governo.