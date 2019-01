Attività all' aria aperta | ciaspolate | commemorazioni e spettacoli | quanti eventi

PANTELLERIA : CONTROLLI ALL'ATTIVITA' VENATORIA. TRE DENUNCE DEI CARABINIERI : Domenica 20 gennaio 2019, in PANTELLERIA, i CARABINIERI Forestali in servizio sull'isola, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione reati in materia ...

Casio presenta la nuova versione della serie Pro Trek Smart : l’orologio compatto per gli amanti delle Attività outdoor [GALLERY] : Casio presenta Pro Trek Smart WSD-F30: più compatto per una migliore vestibilità, con mappe a colori e utilizzabile fino a tre giorni senza ricarica Casio Computer Co., Ltd., introduce oggi una nuova versione della serie PRO Trek Smart, dedicata agli amanti delle attività outdoor. presentato in anteprima lo scorso agosto all’IFA 2018 di Berlino, una delle più importanti fiere internazionali dedicata all’elettronica di consumo e agli ...

Facebook ha rimosso 471 Pagine e account legati alla Russia e con Attività sospette : Facebook ha annunciato di avere rimosso 471 Pagine e account, così come 41 profili Instagram, utilizzati per attività sospette e coordinate riconducibili alla Russia. La rimozione di 364 Pagine – attive soprattutto nei paesi baltici, nell’Asia centrale, nel Caucaso e

ASL Lecce - riparato il guasto al sistema RIS PACS : Radiologie tornate alla normale Attività : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Sauna : uno studio finlandese evidenzia che allena il cuore come l'Attività fisica : La Sauna, secondo i risultati di uno studio condotto all'Università della Finlandia, avrebbe degli effetti benefici sul cuore paragonabili a quelli dell'esercizio fisico. Dallo studio è emerso infatti che maggiore risulta la frequenza delle saune minore è il rischio di mortalità cardiovascolare. Sauna: lo studio sugli effetti benefici sul cuore I ricercatori per 15 anni hanno preso in considerazione un campione di 1700 persone con una età media ...

Neve a Rende : oggi nessuna Attività all’Unical : “Buongiorno Rende, buongiorno ragazzi. Scuole chiuse naturalmente. Sto andando a firmare l’ordinanza…”. Questo il post del sindaco Marcello Manna sul

Alzheimer : l’Attività fisica alleata contro la perdita di memoria : Nuovi benefici dell’attività fisica. Sembrerebbe infatti esserci una relazione tra un ormone indotto dall’esercizio – l’irisina – e la progressione della malattia di Alzheimer. Lo suggerisce uno studio, condotto sui topi, pubblicato online su ‘Nature Medicine’. L’attività fisica è nota per i suoi numerosi effetti benefici sulla Salute, cervello incluso. Ricerche precedenti suggeriscono che ...

Indagine ENAC su Attività di "deicing" degli aerei all'Aeroporto di Brindisi : In relazione a notizie di stampa e video circolati in questi giorni che riportano attività di "deicing", eliminazione del ghiaccio, dalle ali degli aeromobili in partenza dall'Aeroporto di Brindisi, ...

Allarme per lo Stromboli - “drammatico aumento” dell’Attività vulcanica con continue esplosioni. Scossa di terremoto 3.6 - Epifania di paura a Tropea [VIDEO] : 1/9 ...

C'è Celentano - l'omaggio agli oltre 60 anni di Attività del cantante - su Rai Due - dalle 21.05 : Alla vigilia del suo compleanno, sabato 5 gennaio 2019 alle 21.05 andrà in onda, su Rai2 e in simulcast su Radio2, “C’è Celentano”, l’omaggio ad uno dei più grandi protagonisti italiani della musica, e non solo, Adriano Celentano.Il programma è una sorta di biglietto di auguri speciale per ripercorrere gli ormai oltre 60 anni di attività, e raccontare il Celentano interprete e autore musicale di brani memorabili, ma anche il rivoluzionario e ...

Stromboli - si intensifica l’Attività del vulcano : elevato il livello di allerta - scatta lo “stato di pre-allarme” [LIVE] : elevato da ‘attenzione’ a ‘preallarme’ il livello di allerta per il vulcano Stromboli. Il bollettino emesso oggi dalla Protezione civile regionale fa riferimento a un aumento del rischio dell’attivita’ esplosiva, con caduta di materiale vulcanico, presenza di gas potenzialmente nocivi in area craterica, e possibile emissione di colate laviche. Interessate l’area sommitale oltre quota 400 metri e la ...

Montalto di Castro - Eleonora Sacconi : 'Mozione per diminuire del 10% tributo TARI alle Attività che eliminano l'esposizione delle slot ... : Tuttavia, nel mondo la guerra sfoga sempre tra poveri e molte attività installano, negli spazi che potrebbero essere adibiti ad altri giochi, le slot machine, perché grazie alle percentuali sugli ...

Etna - sopralluogo in elicottero dei vulcanologi : da stanotte altre 25 scosse - prosegue l’Attività stromboliana : Dopo la forte scossa di magnitudo 4.9 con epicentro nella zona di Viagrande (Ct) alle ore 3.19, che ha provocato crolli, danni e feriti, nel Catanese sono state 25 le scosse di terremoto, fino alle 19, nella zona che va da Milo a Zafferana Etnea, da Sant’Alfio a Ragalna. La magnitudo massima è stata di 3.0 a Sant’Alfio alle 14.14. Intanto, alle 18.48 una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata al largo delle ...

Etna - forte scossa di terremoto : il geofisico manda l’allerta - “zona ad alta Attività sismica - non si escludono altre scosse” : La zona dell’Etna orientale, dove questa notte si è registrato un terremoto di magnitudo 4,8, “è ad alta attività sismica. Perciò non si possono escludere altre scosse in tempi ravvicinati“. E’ quanto afferma all’Adnkronos Carmelo Monaco, direttore del Dipartimento e professore di geofisica all’Università di Catania. “Siamo in presenta –spiega– di una tipica attività della zona in cui ...