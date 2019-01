Adrian | come è nato un capolavoro - VIDEO | Adrian

Adrian - come gode Naike Rivelli. "Celentano rovinato - grazie a..." : Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, gode del flop storico di 'Adrian', conferma che 30 anni orsono fu amore con la madre e attacca a viso aperto Claudia Mori: 'Con Adrian ha potuto rovinarlo ...

Adrian - come gode Naike Rivelli. 'Celentano rovinato - grazie a...' : Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, gode del flop storico di 'Adrian', conferma che 30 anni orsono fu amore con la madre e attacca a viso aperto Claudia Mori: 'Con Adrian ha potuto rovinarlo ...

Adrian - dopo lo sfregio di Celentano contro Napoli parla il sindaco De Magistris : da ridere - come lo difende : Uno dei tanti aspetti di Adrian su Canale 5 che ha fatto saltare i nervi dei telespettatori è stato il ritratto riservato alla città di Napoli, disegnata nella graphic novel come un postaccio sporco e ...

Adrian divide : surrale come Lino Banfi all'Unesco e il mercato del Barcellona : Genio surreale oppure ordinario banale? Gli ultimi giorni stanno proponendo agli italiani, tra spettacolo, politica e calciomercato un mix di contenuti che neanche Samuel Beckett avrebbe saputo immaginare. A partire dalla tv, dove lo spettacolo Adrian di Celentano in onda su Canale 5 sta spiazzando tutti ...

Come "Adrian" trolla tutti. L'affondo a Mediaset è micidiale : Alla seconda puntata di 'Adrian', Adriano Celentano continua con il teatro dell'assurdo e fa metatelevisione: "Più a reti unificate di così, Rai e Mediaset fanno gli stessi programmi. Mi perdoni padre ...

Come Adrian trolla tutti. L'affondo a Mediaset è micidiale : Alla seconda puntata di 'Adrian', Adriano Celentano continua con il teatro dell'assurdo e fa metatelevisione: "Più a reti unificate di così, Rai e Mediaset fanno gli stessi programmi. Mi perdoni padre ...

Adrian - l'accusa contro Celentano di razzismo sui napoletani : come ha insultato Napoli : contro lo show Adrian di Adriano Celentano su Canale 5 si è scagliato anche il disappunto degli spettatori napoletani, che non hanno gradito la descrizione della loro città proiettata nel futuro. In ...

C'È CELENTANO AdrianO - RAI 2/ Diretta - J-Ax : "Il Molleggiato come gli influencer" : C'è CELENTANO - Memoria di ADRIANO è lo speciale omaggio di Raidue al Molleggiato alla vigilia del suo 81esimo compleanno. Appuntamento alle 21.05.