WhatsApp | Instagram e Facebook saranno integrati Il New York Times ' Una sola app per

'Zuckerberg vuole integrare WhatsApp - Instagram e Facebook Messenger' : Il primo aspetto che sarà condiviso da tre delle app più utilizzate in tutto il mondo per condividere e inviare messaggi, foto e video è la sicurezza: dovranno tutte adottare la crittografia end-to-...

«WhatsApp - Instagram e Messenger saranno integrati entro l’anno» : il piano di Zuckerberg svelato dal Nyt : Il cambiamento epocale per la messaggistica via telefonino svelato dal New York Times: le app continueranno a esistere in modo indipendente ma l’infrastruttura sottostante sarà comune. In precedenza Zuckerberg aveva sempre affermato l’intenzione di tenere distinti i prodotti

Separare Instagram e WhatsApp da FacebooK : una petizione negli Stati Uniti : Mark Zuckerberg, fondatore di FacebooK (Getty Images) negli Stati Uniti alcune fondazioni stanno chiedendo alla Federal Trade Commission (Ftc), l’autorità in difesa dei consumatori, che FacebooK sia smembrato, separando Instagram e Whatsapp, a seguito delle violazioni della privacy e dei dati degli utenti, che hanno avuto il via con lo scandalo Cambridge Analytica. I rappresentati legali di organizzazioni come Open Market Institute, Color ...

Frasi d'auguri buon anno 2019 : sms per WhatsApp - status per Facebook e Instagram : Il nuovo anno si avvicina e come da tradizione, nella notte a cavallo tra il 31 dicembre e il 1° gennaio 2019, verranno mandati centinaia di migliaia di sms contenenti Frasi d'auguri da inviare ad amici, parenti e familiari per augurare loro un sereno anno. E in moltissimi, in queste ore, sono alla ricerca delle idee giuste per comporre gli sms da mandare su Whatsapp, oppure semplicemente per creare degli status da postare il 31 dicembre oppure ...

Buona vigilia di Natale : ecco le piu' belle immagini per fare gli auguri / WhatsApp - Facebook - Instagram : E' la vigilia di Natale e in tantissimi nelle prossime ore si scambieranno gli auguri, non solo di persona ma anche attraverso lo smartphone. Per chi è alla ricerca di qualche immagine carina e...

Cancellare Facebook non basta - dovrai cancellare anche Instagram e WhatsApp : Quindi hai deciso che ne hai avuto abbastanza di Facebook e le sue continue buffonate, o di tutte le volte che è stato violato quest’anno, o forse sei solo stufo di quanto tempo ci passi. Hai finalmente fatto il grande passo [...] L'articolo cancellare Facebook non basta, dovrai cancellare anche Instagram e Whatsapp è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore