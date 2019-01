Val d'Aosta:tra morti,pilota elicottero

: Elicottero contro aereo in Val d'Aosta, 5 morti - Agenzia_Ansa : Elicottero contro aereo in Val d'Aosta, 5 morti - sputnik_italia : Valle d'Aosta, elicottero si scontra con aereo da turismo - perfettalaura : RT @Agenzia_Ansa: Elicottero contro aereo in Val d'Aosta, 5 morti -

Tra idell'incidente aereo sul ghiacciaio del Rutor in Valle d'ci sono ildell', Maurizio Scarpelli, 53 anni e la guida alpina Frank Henssler, 49 anni, tedesco ma operante in Valle d', Le altre tre vittime, non ancora identificate, sono passeggeri dell'. Sull'altro velivolo, un ultraleggero decollato da Megève in Alta Savoia in Francia, si trovavano un istruttoree due allievi.(Di venerdì 25 gennaio 2019)