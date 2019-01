Uomini e Donne sbarca in prima serata | scelta e festa di fidanzamento in villa

Uomini che allenano le donne (e viceversa) : succede nel tennis a Melbourne : Il Mou del tennis, Patrick Mouratoglou, è proprio come quello del calcio, José Mourinho, bravo come coach, ma soprattutto bravissimo come uomo di pubbliche relazioni, bello, televisivo, furbo. Dovendo distrarre i media dalla macchia di New York della sua cliente numero 1, Serena Williams, con l'ennesimo brutto comportamento verso la giovane avversaria e l'arbitro, ha rilanciato la Tyson del tennis per aver abbattuto un'altra frontiera: mentre ...

Uomini e Donne gossip - Lorenzo : Giulia è un no? Rivelazioni inaspettate : gossip Uomini e Donne, Lorenzo e Giulia: la corteggiatrice si svela, Rivelazioni sulla scelta Lorenzo non ha deluso soltanto Claudia, ma anche Giulia. Le due corteggiatrici di Uomini e Donne si sono sentite umiliate e derise di fronte alla scelta finta del tronista. Il nuovo numero del magazine dedicato alla trasmissione di Maria De Filippi […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Lorenzo: Giulia è un no? Rivelazioni inaspettate proviene da ...

News Uomini e Donne : Giulia Cavaglià svela chi sceglierà Lorenzo : Giulia Cavaglià ammette: “Lorenzo sceglierà Claudia” La reazione di Giulia Cavaglià alla “doppia scelta” di Lorenzo Riccardi è stata forte: prima lo studio di Uomini e Donne e poi le pagine della rivista ufficiale del programma sono stati il teatro degli sfoghi della corteggiatrice su quanto accaduto in puntata. Ecco le parole taglienti di Giulia: “Lorenzo stavolta l’ho proprio odiato […] sono convinta che ...

Uomini e Donne : Claudia Dionigi pensa di essere la prescelta di Lorenzo Riccardi : C’è molta attesa per la scelta di Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne. Durante l’ultima puntata del programma targato Mediaset, è andata in onda la finta scelta del milanese, che ha letteralmente spiazzato le due corteggiatrici Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià. In seguito le due ragazze avevano entrambe minacciato di lasciare il programma ma durante l’ultima registrazione le abbiamo viste tornare alla corte dell’eccentrico ragazzo in attesa di ...

Andrea Dal Corso / Uomini e Donne - è la scelta di Teresa Langella? La tronista nega il bacio ma... : Andrea Dal Corso sarà la scelta di Teresa Langella a Uomini e Donne? La tronista gli nega il bacio anche in questa puntata ma fa dichiarazioni importanti

Uomini e Donne - Lorenzo Riccardi : "Finta scelta di Claudia e Giulia? Non mi pento" : Il settimanale 'Uomini e Donne Magazine', in edicola questa settimana, ha raccolto le impressioni a caldo di Lorenzo Riccardi che, dopo la finta scelta, andata in onda, ieri pomeriggio, sugli schermi di Canale 5, sembra non avere ancora le idee chiare sulla donna che potrebbe vedere al suo fianco fuori dagli studi: Non mi pento di quello che ho fatto con Claudia e Giulia. E' vero, non ho ancora una scelta, ma sto provando delle emozioni ...

Uomini e donne - trono classico : bufera sul web dopo la messinscena di Lorenzo : La messinscena di Lorenzo Riccardi andata in onda nella puntata di Uomini e donne del 24 gennaio, non è piaciuta per niente al pubblico in studio e al popolo del web, il quale si è riversato sui social non risparmiando critiche sia la tronista che alla redazione di Maria De Filippi, rea di aver permesso a Riccardi di architettare la finta scelta. Nonostante le giustificazioni di Lorenzo circa lo scopo del 'bluff', in rete si è sollevato un ...

Uomini e Donne - Giulia Cavaglià dopo la finta scelta : "Lorenzo? Delusa e derisa" : A poche ore dalla messa in onda della finta scelta di Lorenzo, il settimanale 'Uomini e Donne Magazine' ha raccolto il duro sfogo di Giulia Cavaglià che sembra rimasta piuttosto amareggiata dall'atteggiamento tenuto dal tronista durante tutta la puntata: Io purtroppo non sono abituata a esternare i miei sentimenti, ma credo che questo ormai si sia capito. E quando gli altri vedono questo lato di te pensano di poterti offendere senza ...

Lorenzo Riccardi/ Uomini e Donne : 'non mi pento di quello che ho fatto a Giulia e Claudia - ma ho paura...' : Lorenzo Riccardi, a pochi giorni dalla scelta, si confessa sulle pagine di Uomini e Donne magazine: dopo la finta scelta, a Giulia e Claudia dice che...

Che fine ha fatto Francesca Del Taglia di Uomini e Donne : Che fine ha fatto Francesca Del Taglia? La corteggiatrice fiorentina a Uomini e Donne ha conquistato il cuore del tronista Eugenio Colombo. La 29enne e il modello pochi mesi dopo la scelta sono andati a convivere e hanno annunciato l’arrivo del loro primogenito: Brando. Il piccolo ha rafforzato ancora di più il rapporto fra i due, tanto che poco dopo Francesca ed Eugenio hanno affermato di volersi sposare. Le nozze, annunciate a Pomeriggio ...

Uomini e Donne anticipazioni - Lorenzo sceglie Claudia? Parla la Dionigi : anticipazioni Uomini e Donne, la scelta di Lorenzo: Claudia Dionigi si svela Dopo la scelta finta andata in onda ieri, 24 Gennaio 2019, Claudia Dionigi ha rivelato di essersi sentita umiliata. La bellissima corteggiatrice di Uomini e Donne credeva che Lorenzo fosse davvero pronto a lasciare il trono e viversi la sua storia d’amore al […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Lorenzo sceglie Claudia? Parla la Dionigi proviene da ...

Uomini e Donne - trono classico : chi sceglie TERESA tra ANDREA e ANTONIO? : Uomini e Donne: la scelta di TERESA in prime time su Canale 5, ecco chi è rimasto a corteggiarla Il trono di TERESA Langella è ormai agli sgoccioli; com’è già noto, la ragazza farà la sua scelta nel corso della prima puntata di Uomini e Donne in onda in prime time su Canale 5. I corteggiatori rimasti nel parterre della ventiseienne napoletana sono due: Antonio Moriconi e ANDREA Dal Corso. I percorsi della Langella coi ragazzi sono stati ...

Uomini e Donne - Gemma Galgani : "Tina Cipollari? L'acqua fa meno male delle parole" : Gemma Galgani, intervistata dal settimanale 'Uomini e Donne Magazine', in qualche modo, è tornata a parlare di Giorgio Manetti. L'ex cavaliere fiorentino è stato citato dall'ex fidanzata, durante l'intervista, per un parallelismo con Rocco, con cui è finita in malo modo tra recriminazioni, attacchi, urla e gesti mal digeriti da entrambe le parti: Si tratta di due storie diverse e neppure minimamente paragonabili. Per carità. Giorgio è sempre ...

Uomini e Donne News - Rosa e Pietro : il nome del bambino - le opzioni : News Uomini e Donne, Rosa e Pietro scelgono il nome del loro primo figlio: tutte le opzioni Rosa e Pietro hanno lasciato tutti a bocca aperta. Nel corso dell’ultima diretta di Domenica Live, la coppia nata nello studio di Uomini e Donne ha rivelato di essere in attesa del primo figlio. I due dovevano sposarsi […] L'articolo Uomini e Donne News, Rosa e Pietro: il nome del bambino, le opzioni proviene da Gossip e Tv.