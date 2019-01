Sci alpino | Coppa Europa 2019 | la tedesca Schmotz vince lo slalom di Melchsee Seconda

Sci alpino - i nuovi orari a Kitzbuehel e Garmisch. Programma cambiato - le gare di sabato e domenica e come vederle in tv : La Coppa del Mondo di sci alpino fa tappa in Austria per quanto riguarda gli uomini ed in Germania per quanto concerne le donne: proseguono le gare a Kitzbuehel dopo la discesa libera odierna, mentre si inizierà a gareggiare a Garmisch. Il meteo in entrambe le località ha costretto gli organizzatori a rivedere i programmi: domani la competizione si svolgerà tra i pali stretti per i ragazzi mentre le donne affronteranno il supergigante. domenica ...

GPI Sci alpino : Vaghi e Battilani sul podio della 'libera' di Bardonecchia : Discesa libera Fis maschile, questa mattina, a Bardonecchia , Torino, , gara valida per il Grand Prix Italia, con tre valdostani nelle prime cinque posizioni. A imporsi è il bolzanino tesserato per il ...

Sci alpino - Slalom Kitzbuehel 2019 : la startlist e i pettorali. Programma - orari e tv : La Coppa del Mondo di sci alpino maschile fa tappa in Austria: proseguono le gare a Kitzbuehel dopo la discesa libera odierna. Questa volta la competizione si svolgerà tra i pali stretti: infatti domani, sabato 26, alle ore 09.30 ed alle 12.30 gli uomini affronteranno lo Slalom speciale. In gara per l’Italia ben otto atleti. Di seguito il Programma completo dello Slalom speciale maschile di Kitzbuehel con l’orario e la startlist. ...

Sci alpino – Domani lo slalom di Kitzbühel : otto azzurri in gara : otto azzurri per lo slalom di Kitzbühel: con Moelgg, Gross e Razzoli anche Vaccari, Tonetti, Bacher, Vinatzer e Maurberger Nessuna grande novità nella formazione azzurra che parteciperà allo slalom di Kitzbühel. Sabato 26 gennaio (prima manche ore 9.30, seconda ore 12.30, diretta tv Eurosport e Raisport), saranno al via in otto: si tratta di Stefano Gross, Manfred Moelgg, Giuliano Razzoli, Riccardo Tonetti, Hans Vaccari, Fabian ...

Sci alpino - parola di Feuz : 'Giù il cappello davanti a Paris' : Lo svizzero Beat Feuz, si piazza per la seconda volta di fila dietro a Paris a Kitzbuehel. Un secondo posto che accetti? 'Prendo molto volentieri questo secondo posto e non mi capita spesso di essere ...

Sci alpino - Sofia Goggia : “Rientro in gara perché mi sento bene - accetterò il risultato con serenità” : Sofia Goggia è pronta per tornare in gara, la Campionessa Olimpica di discesa libera sarà al cancelletto di partenza del superG di Garmisch in programma domani (sabato 26 gennaio). La bergamasca ha sciolto gli ultimi dubbi sulla sua presenza dopo il buon riscontro ottenuto nella prova cronometrata della discesa (settimo tempo) e ha deciso di fare il proprio debutto stagionale dopo l’infortunio che l’aveva costretta a saltare i primi ...

Sci alpino - SuperG Garmisch 2019 : nove italiane al via - Sofia Goggia torna in gara! : nove italiane parteciperanno al SuperG di Garmisch, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino in programma domani sabato 26 gennaio. Attesissimo rientro in gara di Sofia Goggia che, dopo il buon settimo tempo ottenuto oggi nella prova cronometrata di discesa, ha deciso di cimentarsi con il SuperG: la Campionessa Olimpica di discesa rientra sulla neve dopo la lunga assenza causa infortunio, questo sarà il suo debutto stagionale. ...

Sci alpino - Slalom Kitzbuehel 2019 : otto italiani in gara - Moelgg e Gross ci provano : otto italiani parteciperanno allo Slalom di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Gli azzurri saranno impegnati nella località austriaca che ospita anche discesa e superG sulla Streif, i nostri portacolori cercheranno di ottenere un buon risultato di squadra tra i pali stretti dove stiamo facendo molta fatica. Ci si affiderà come sempre a Stefano Gross e a Manfred Moelgg, ma attenzione anche al possibile colpo di ...

Sci alpino - il mondo si inchina a Paris : che vittoria a Kitzbuhel : 'Fantastik' Dominik Paris . Il 29enne di Merano ha trionfato sulla mitica Streif di Kitzbuhel , la più spettacolare e difficile discesa libera del Circo Bianco. Partito con il pettorale numero 13, ...

Sci alpino - il calendario rivoluzionato del fine settimana. I nuovi programmi e orari e Kitzbuehel e Garmisch - è cambiato tutto! : Il maltempo ha costretto a rivoluzionare il programma del fine settimana per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino. Il weekend del 26-27 gennaio prevede lo svolgimento delle gare maschili a Kitzbuehel e delle prove femminili a Garmisch, ma tra Austria e Germania non tira buon vento e le nevicate che dovrebbero colpire queste località hanno convinto gli organizzatori a rivedere totalmente i programmi. Proprio per questo motivo si è ...

Sci alpino - Dominik Paris al settimo cielo : “sono senza parole - non pensavo di vincere” : Dominik Paris ha vinto oggi sulla pista Streif, la quarta vittoria di sempre a Kitzbuehel per lo sciatore azzurro “Non mi aspettavo di vincere, ma ci ho provato e ci sono riuscito. Ora sono senza parole”. Dominik Paris è al settimo cielo dopo l’ennesimo exploit della sua carriera sulla pista Streif. Per l’azzurro è arrivata la quarta vittoria di sempre a Kitzbuehel, la terza in discesa. “Era molto difficile ...

Sci alpino - classifica vincitori italiani Coppa del Mondo : Dominik Paris quarto di sempre! Raggiunto Piero Gros : Dominik Paris ha compiuto un’impresa fenomenale vincendo la discesa libera di Kitzbuehel, l’altoatesino si è imposto sulla mitica Streif per la terza volta in questa disciplina (la quarta considerando anche un superG) e ha toccato quota 12 successi in Coppa del Mondo. L’azzurro ha festeggiato nel massimo circuito in occasione di 10 discese e di 2 superG, grazie al risultato odierno ha agguantato Piero Gros al quarto posto degli ...

Sci alpino - Discesa Kitzbuehel 2019. Dominik Paris : “Non me l’aspettavo - ci ho provato. Ho fatto la differenza nel finale” : Dominik Paris ha vinto la Discesa libera di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. L’altoatesino si è imposto sulla Streif per la terza volta in carriera (la quarta considerando anche il superG), l’azzurro si è laureato dottore sulla mitica Streif, una delle piste simbolo del Circo Bianco dove solo i migliori sciatori riescono a consacrarsi. Apoteosi pura per l’azzurro che ha poi fatto trasparire ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher padrone. Paris secondo in discesa : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...