Napoli | partorisce e abbandona il bimbo in ospedale | gara di solidarietà tra le mamme

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Una vicenda tanto triste quanto fortunatamente non terminata con un epilogo peggiore come spesso accade, si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di, precisamente nel comune di Castellammare di Stabia. Una donna, dopo aver partorito il suo bambino, ha deciso dirlo all'interno della struttura nella quale l'aveva dato alla luce. Così, secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, il reparto di neonatologia del 'San Leonardo' del comune campano, ha preso in custodia il neonato. La donna, avvalendosi della possibilità di partorire in tutta sicurezza presso una struttura privata, senza riconoscere il bambino e fornire le sue generalità, ha deciso di lasciarlo lì, dove adesso provvederanno le autorità a trovare una sistemazione chentisca un futuro roseo alla creatura appena nata.Dopo aver partorito,il suo bambino: succede in provincia di ...