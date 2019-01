Bce vede frenata Pil ma rinvia a marzo eventuali correzioni rotta

ilfogliettone

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Dall'economia di Eurolandia continuano a arrivare segnali di debolezza, ma al Consiglio direttivo della Bce non sono ancora tutti convinti di trarne le dovute conseguenze in termini di politica monetaria. "Ci siamo dati più tempo" per valutare se i fattori che pesano al ribasso sull'economia hanno avuto un impattato strutturale e "aavremo una nuova discussione, quando saranno disponibili anche le nuove previsioni dei tecnici". Questa la fotografia che il presidente, Mario Draghi, ha fornito al termine della riunione. Ha fondamentalmente descritto due schieramenti. Da un lato quelli più prudenti nel riconoscere l'indebolimento, presumibilmente i "falchi", perché ammettere che la congiuntura rallenta significa aprire a un prolungamento della linea morbida (laddove l'ala intransigente vorrebbe all'opposto iniziare un percorso quantomeno di normalizzazione).Dall'altro quelli che ...