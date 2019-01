Udine | minore violento allontanato da casa

Udine - aggredisce sessualmente minore : 01.31 Arrestato per aver aggredito sessualmente una minore nne un 26enne straniero residente a Udine . La ragazza è riuscita a inviare una richiesta di aiuto in seguito alla quale è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri di Codroipo ( Udine ). I militari hanno sorpreso l'aggressore nell'abitazione della vittima. L'uomo avrebbe ingaggiato una colluttazione prima di essere bloccato e portato in carcere a Udine . Si ipotizzano i reati di sequestro ...

Minorenne morta per overdose di eroina a Udine - arrestato un giovane - : Il 24enne avrebbe ceduto la dose letale alla 16enne, il 3 ottobre scorso. Il giovane è indagato per spaccio e morte come conseguenza, non voluta, di altro reato