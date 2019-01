Topi morti in un cinema di Roma

adnkronos

: Topi morti a Roma in cinema del centro: chiusa sala e attività sospesa - SkyTG24 : Topi morti a Roma in cinema del centro: chiusa sala e attività sospesa - SkyTG24 : #UltimOra #Topi morti in cinema a #Roma, sala chiusa #Canale50 - PatriziaOrlan11 : RT @SkyTG24: Topi morti a Roma in cinema del centro: chiusa sala e attività sospesa -

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Proiezione interrotta per gli alunni di alcuni liceini, circa 700 ragazzi, che questa mattina si sono recati in un notodel centro insieme con i loro insegnanti per vedere un film. Gli ...