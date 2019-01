Nuovi giochi PS4 in offerta su Amazon | sconti di fine gennaio per The Last of Us e tanti

PlayStation Store : al via oggi i Nuovi sconti "Giochi a meno di €20" : Su PlayStation Store parte oggi una nuova ondata di sconti che vi permetterà di acquistare grandi giochi a un prezzo ridotto.Infatti, sono disponibili sullo Store di PlayStation i nuovi sconti "Giochi a meno di €20". La lista dei titoli è lunghissima, ma vi segnaliamo che tra le offerte potete trovare giochi del calibro di Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration, The Witcher 3: Wild Hunt, Battlefield 1 Revolution e Batman: Arkham ...

We Happy Few - Shadow of Mordor e Saints Row : The Third tra i Nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass : nuovi giochi continuano ad arricchire Xbox Game Pass, la piattaforma in abbonamento di Microsoft su Xbox One.Oggi, come segnala Dualshockers, è stato annunciato che quattro nuovi titoli inizieranno a farsi strada su Xbox Game Pass prima della fine di gennaio. A partire da domani 17 gennaio, We Happy Few di Compulsion Games sarà disponibile per il download gratuito se siete abbonati. Considerando che Compulsion è ora parte della lineup first ...

Gli sviluppatori di Aer : Memories of Old potrebbero chiudere i battenti e distribuiscono le demo di due giochi Nuovi : L'anno appena concluso potrebbe aver mietuto un'altra vittima sul fronte degli sviluppatori. Apprendiamo infatti da Rock Paper Shotgun che Forgotten Key, la compagnia che ha dato alla luce Aer: Memories of Old, potrebbe essere costretta a chiudere. A meno che non si trovino investitori disposti a credere in questo e negli altri progetti del team.E dire che la software house avrebbe altre cartucce buone in bisaccia: due titoli interessanti di ...

Firenze. Nuovi giochi per il giardino Niccolò Galli a Campo di Marte : Nuovi giochi per il giardino Niccolò Galli a Campo di Marte, in viale Manfredo Fanti. E’ stata inaugurata la nuova

Monitor LG : al Ces due Nuovi modelli fino a 49 pollici per giochi e produttività : Il colosso coreano presenterà al Ces 2019 due nuovi Monitor delle dimensioni davvero elevate, pensati per l'ufficio e i...

Nuovi record di download e profitti per il mercato di app e giochi mobile nel 2018 : App Annie ha dichiarato che i download di applicazioni e giochi a livello globale nonché la spesa dei consumatori hanno raggiunto Nuovi record nel 2018 L'articolo Nuovi record di download e profitti per il mercato di app e giochi mobile nel 2018 proviene da TuttoAndroid.

Nintendo Switch Online : disponibile il nuovo aggiornamento 2.0.0 che introduce Nuovi giochi e le versioni SP di Dr. Mario e Metroid : Come riporta Nintendoeverything, l'app Nintendo Switch Online è stata aggiornata. La versione 2.0.0 è ora disponibile e aggiunge gli ultimi giochi e le versioni SP.Sono stati aggiunti, dunque, Adventures of Lolo, Ninja Gaiden e Wario's Woods. Inoltre, Dr. Mario e Metroid sono ora disponibili nelle versioni SP. Dr. Mario SP Read more…

SNK 40th Anniversary Collection : aggiunti altri 11 Nuovi giochi gratuiti : Come segnala Eurogamer.net, SNK 40th Anniversary Collection per Nintendo Switch ha appena ricevuto una nuova ondata di giochi gratuiti. Nello specifico, sono ora disponibili 11 nuovi titoli per la compilation.Nove di questi - Munch Mobile, Fantasy, Sasuke vs. Commander, Chopper I, Time Soldiers, Bermuda Triangle, Paddle Mania, Ozma Wars e World Wars, per la precisione - sono disponibili come patch, mentre altri due - Beast Busters e SAR : Search ...

NBA – Magic Johnson fa chiarezza : “non siamo i Nuovi Cavs - non giochiamo solo con LeBron James” : Magic Johnson ha risposto alle accuse di chi dice che i Lakers abbiano presto abbandonato ogni schema per affidarsi unicamente a LeBron James: il presidente dei giallo-viola ha cercato di fare chiarezza ‘Palla a LeBron James e poi tutti a dargli il cinque dopo il canestro’, secondo molti il gioco dei Los Angeles Lakers potrebbe essere tranquillamente riassunto così. I losangelini erano partiti con i migliori propositi per la stagione ...

Napoli - cocaina in sala giochi : ecco i Nuovi pusher del Vasto : Scommesse e cocaina. In un quartiere 'blindato' dalle forze dell'ordine, vecchi e nuovi pusher si riorganizzano: niente più spaccio agli angoli delle strade che pullulano di divise. E così al Vasto i ...

The Game Awards 2018 : saranno annunciati più di 10 Nuovi giochi durante l'evento : The Game Awards 2018 in precedenza aveva promesso la sua più grande line-up di annunci di nuovi giochi, e ora sappiamo quanti ce ne dobbiamo aspettare.Il produttore dei The Game Awards, Geoff Keighley, ha detto che gli spettatori possono aspettarsi più di 10 annunci per nuovi giochi durante lo show.Uno dei nuovi titoli che si prevede faccia una apparizione è lo sparatutto di Cold Iron Studios basato sul franchise di Alien. Del gioco si è parlato ...