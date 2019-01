Muore nel giorno del suo compleanno | Mattia sconfitto della malattia

Bologna - tragico incidente : 21enne Muore schiacciata nella sua auto : Bologna in lutto dopo l'immane tragedia che si è verificata nei giorni scorsi, precisamente nel piccolo comune di Fiorentina. La giovane Carlotta Monti, di appena ventuno anni, ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale avvenuto su un tratto auto stradale della A14, nelle vicinanze di San Michele. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Messaggero, infatti, la ragazza, studentessa presso l'Università di Ferrara e già lavoratrice ...

Vanni Muore tra le braccia della moglie : stavano ballando nel locale dove si erano conosciuti : La tragedia la notte scorsa a Lusia, nella discoteca “Tropical”, in provincia di Rovigo. Sabato festeggiava i cinquant’anni insieme alla moglie , conosciuta proprio in quel locale . 68enne di Badia Polesine, Vanni Bettoni aveva gestito il Bar La Rosa del Deserto.Continua a leggere

Genova - Muore operaio : colpito da pezzo caduto da una gru nella sede di Ansaldo : Un operaio di 42 anni, Eros Cinti, è morto sul lavoro poco dopo le 8 di mattina a Genova , nella sede di Ansaldo Energia. Come riporta Il Secolo XIX, l’uomo, un genovese padre di due figli (di 11 e 6 anni), sarebbe stato colpito da un pezzo di materiale caduto da una gru con cui stava movimentando un carico, forse a causa del forte vento. La vittima che viveva a Pontedecimo e lavorava per la Geko, una ditta esterna, era con alcuni colleghi ...

La Coscienza dopo la morte non Muore - torna nell’universo! Parola di Scienziati : L’uomo, dai tempi antichi si e sempre chiesto cosa succede dopo la morte ? Cosa succede alla Coscienza ? Secondo una nuova tesi la nostro Coscienza /anima dopo aver lasciato il nostro corpo ,ri torna nell’universo Ma cos’è la Coscienza ? La Coscienza è la conoscenza o per meglio dire,… L'articolo La Coscienza dopo la morte non muore , torna nell’universo! Parola di Scienziati sembra essere il primo su Universo7p.it.

Mamma mette vodka nel biberon del bambino per farlo dormire : Muore dopo poche ore : E' accaduto in Russia: una Mamma, stizzita dal pianto continuo di suo figlio di appena 8 mesi, ha pensato di farlo addormentare dandogli da bere della vodka. La triste vicenda, che si è verificata durante le scorse vacanze di Natale, ha per protagonista Nadezhda Yarych, questo il nome della donna. Stando a quanto riportato dalla stampa locale, il bambino è stato portato in ospedale dalla Mamma e dal suo patrigno nella città di Shebekino, che si ...