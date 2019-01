L' economia è più debole del previsto | Draghi

economia europea più debole : la Bce è pronta a rinviare la stretta : La bilancia dei rischi sulla crescita punta ora verso il basso: se la frenata dovesse rivelarsi persistente, la politica monetaria dovrà allora «dare valore» alle indicazioni dei mercati che puntano su un rialzo dei tassi più lontano...

Bce - Draghi : economia più debole - aumentano i rischi. Credito più rigido solo in Italia : L’economia dell’Eurozona continua a essere più debole del previsto e questo richiede una politica molto accomodante da parte della Bce. Lo ha detto Mario Draghi al termine della riunione di politica monetaria della Banca centrale europea. La Bce tuttavia non prevede una recessione europea...

