La seconda beta di Android 9 Pie arriva anche sui Samsung Galaxy S8 ed S8+

Android 9 Pie arriva su Motorola Moto Z3 e G6+ - seconda beta per Samsung Galaxy Note 8 e ancora Oreo per Galaxy A8 (2018) : Aggiornamenti per quattro smartphone - due di Motorola e due di Samsung - ma non tutti ricevono Android 9 Pie L'articolo Android 9 Pie arriva su Motorola Moto Z3 e G6+, seconda beta per Samsung Galaxy Note 8 e ancora Oreo per Galaxy A8 (2018) proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 riceve la seconda beta di Android 9 Pie : Disponibile la seconda versione beta di Android 9 Pie per Samsung Galaxy Note 9. In accordo con la più recente beta per Galaxy S9 anche tale aggiornamento sistema vari problemi; la versione stabile dell'aggiornamento è sempre più vicina a questo punto. L'articolo Samsung Galaxy Note 9 riceve la seconda beta di Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Si avvicina sempre di più Android Pie sul Samsung Galaxy S9 : le novità della seconda beta : Stiamo entrando ufficialmente in una nuova importantissima fase per coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S9 o un S9 Plus e che, al contempo, attendono segnali di un certo peso per quanto riguarda la distribuzione dell'aggiornamento Android Pie. Dopo avervi parlato di alcune funzioni che sono emerse proprio in questi giorni per l'utenza in questione, stando ai primi riscontri giunti dal web, oggi 28 novembre possiamo finalmente ...