caffeinamagazine

: Julen come Alfredino Rampi, Ciccio e Tore: la storia dei bimbi caduti nel pozzo - italianaradio1 : Julen come Alfredino Rampi, Ciccio e Tore: la storia dei bimbi caduti nel pozzo - Noovyis : Un nuovo post (Julen come Alfredino Rampi, Ciccio e Tore: la storia dei bimbi caduti nel pozzo) è stato pubblicato… - NicoConsoli23 : @SkyTG24 avete purtroppo trascurato (come tutti i media italiani) la vicenda #Julen -

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Proseguono le operazioni per il salvataggio del piccolo, caduto in una Totalán, vicino Malaga, lo scorso 13 gennaio. Gli operai hanno terminato intorno alle 14 di oggi, 24 gennaio, i lavori di sistemazione della piattaforma per accedere alverticale scavato parallelamente a quello nel quale, di soli 2 anni, è precipitato. La vicenda diricorda quella di, il bimbo caduto in una Vermicino.lui, anchedi Gravina.L’incidente di Vermicino fu un caso di cronaca nera italiana del 1981, in cui perse la vita Alfredodetto(Roma 11 aprile 1975 – Vermicino 13 giugno 1981), caduto in unartesiano in via Sant’Ireneo, in località Selvotta, una piccola frazione di campagna vicino a Frascati, situata lungo la via di Vermicino, che collega Roma sud a Frascati nord. Dopo quasi tre giorni di ...