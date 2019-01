Forum | Telefono Rosa contro Melita Cavallo su un caso di violenza | Manca di

blogo

(Di giovedì 24 gennaio 2019)Si torna a parlare anche oggi dell'aula di tribunale più famosa della televisione italiana, quella di, la trasmissione condotta da Barbara Palombelli e in onda su Canale5 e Rete4. A finire nell'occhio del ciclone, dopo lo scandalo che ha travolto il giudice Francesco Foti e un avvocato arrestato per riciclaggio e bancarotta, è, da pochi mesi nel cast del programma.Nella puntata di mercoledì 23 gennaio 2018 dello Sportello di, l'appuntamento del pomeriggio col pubblico di Rete4, la giudice ha celebrato una causa le cui contendenti erano una ragazza vittima di stupro, che in seguito allaha dato alla luce un bambino, e la mamma dello stupratore, che rivendicava alla corte la possibilità di frequentare il piccolo nipote, riconosciuto dal padre in carcere senza il consenso della madre....