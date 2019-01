Dopo la gaffe sulle immagini a stock | M5s elimina post sul reddito

M5s elimina post sul reddito Dopo la gaffe sull'immagine a stock : Era già stata utilizzata per altre campagne pubblicitarie, tra cui quella per un prodotto al Tea Tree contro la secchezza vaginale

SCUOLA - GAFFE DEL MIUR Dopo LE SIMULAZIONI COPIATE/ Attribuisce la tavola degli elementi al genetista Mendel : MIUR copia SIMULAZIONI matematica e fisica da manuale russo. Ma non è l'unica GAFFE: Attribuisce la tavola degli elementi al genetista Mendel

Uomini e Donne - Lorenzo fa una gaffe Dopo un'esterna : 'la situazione si era fatta dura' : La puntata odierna di Uomini e Donne è stata dedicata ai due tronisti Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni. La padrona di casa Maria De Filippi ha iniziato dal primo ed ha spiegato a che punto fosse arrivato. dopo pochissimo tempo è stata mandata in onda l'esterna con Claudia durante la quale il tronista ha chiesto di spegnere le telecamere. Al ritorno in studio gli è, però, scappata una gaffe hot: "la situazione si stava facendo dura". Il ...

Gerry Scotti - gaffe a The Wall : «Non è uno spray» - scivolone involontario Dopo la tragedia di Corinaldo : I protagonisti della puntata di The Wall del 12 dicembre sono stati i coniugi Franco e Rosa: la signora, piuttosto esuberante, si è presentata da Gerry Scotti con un cornetto portafortuna diventato ...

'Non è uno spray' - la gaffe involontaria di Gerry Scotti a The Wall Dopo la tragedia di Corinaldo : I protagonisti della puntata di The Wall del 12 dicembre sono stati i coniugi Franco e Rosa: la signora, piuttosto esuberante, si è presentata da Gerry Scotti con un cornetto portafortuna diventato ...

Elisa Isoardi ‘in ritardo’ : doppia gaffe Dopo La prova del cuoco : La prova del cuoco: Elisa Isoardi fa una doppia gaffe su instagram E’ bastata una foto con Sandro Mayer condivisa su instagram per scatenare una vera e propria bufera da parte dei suoi followers, tanti dei quali l’hanno accusata di aver fatto un fotomontaggio con un defunto: trattasi di Elisa Isoardi, che stasera, sempre su instagram, ha postato (con un po’ di ritardo) la foto del piatto preparato qualche giorno fa da ...

Tottenham-Inter - le precisazioni di Di Gennaro Dopo la clamorosa gaffe in diretta : La partita di ieri tra Tottenham e Inter è andata in onda in chiaro su Rai 1 con il commento di Marco Lollobrigida e Antonio Di Gennaro. Nell’intervallo, non rendendosi conto di essere in onda, l’ex calciatore del Verona si è lasciato andare ad un’esclamazione (“Che squadraccia“) che ha scatenato una serie di polemiche da parte dei sostenitori nerazzurri. In pochissimo tempo le immagini dell’episodio ...

Naike Rivelli contro Barbara D’Urso Dopo la gaffe a Domenica Live : È polemica fra Naike Rivelli e Barbara D’Urso. Nel corso di “Domenica Live”, la D’Urso ha involontariamente mostrato per alcuni secondi la biancheria intima. Un gesto premeditato secondo la Rivelli, che l’ha così punzecchiata su “Instagram”: «Barbara D’Urso: Ogni cosa al suo posto. Non puoi giocare con gli spettatori così… Se vuoi fare del giornalismo serio, fallo, senza farci fare figure di m***». Allegando ...

Dolce e Gabbana - Dopo la gaffe arrivano le scuse alla Cina - VIDEO : Dolce e Gabbana si scusano con la Cina Per la prima volta in un filmato nel quale ammettono i propri errori, Dolce&Gabbana sottolineano di voler chiedere scusa a tutti i cinesi del mondo, prendiamo ...

Barbara D'Urso e la gaffe Dopo lo schezo di Bonolis : 'Scusate sono in tilt' : Barbara D'Urso, durante la puntata di Domenica Live di domenica 18 novembre, si è resa protagonista di una gaffe. La conduttrice Mediaset più amata e più criticata di sempre ha deciso di mandare nuovamente in onda lo scherzo subito dal cast di "scherzi a parte". Al termine del filmato ha detto: "Bravi le Iene..." poi subito si è resa conto dell'errore ed ha corretto: "Si, le Iene, bravi Scherzi a parte, scusate sono un po' confusa, sono in ...

Isola dei Famosi 2019 : Grecia Colmenares nel cast Dopo la gaffe a Domenica Live? : Grecia Colmenares e Riccardo Fogli nel cast de L’Isola dei Famosi? La terza edizione del Grande Fratello Vip condotta da Ilary Blasi finirà tra poco meno di un mese, ma pare davvero che i vertici di Mediaset stiano già pensando al prossimo reality show vip da mandare in onda su Canale 5. Come tutti sapranno bene a Gennaio, salvo clamorosi colpi di scena, inizierà la nuova edizione dell’Isola dei Famosi condotta da Alessia Marcuzzi. E ...