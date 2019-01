Dl semplificazioni | la Lega si piega ancora al M5S | stop alle trivelle in Adriatico per

Dl semplificazioni - trovato un accordo tra M5s e Lega sulle trivelle - Costa : 'Fatto un primo passo per l'ambiente' : Sul dossier trivelle, spiegano, sono stati "salvati i posti di lavoro, è stata garantiti continuità di estrazione e rinnovo delle concessioni in proroga ma - ribadiscono - la politica del no a tutto ...

Trivelle - intesa M5s-Lega. Domani ok Senato al decreto semplificazioni : Trovato l'accordo tra Lega e M5s sul tema delle Trivelle inserito nel decreto semplificazioni in esame a palazzo Madama. La conferma arriva dal presidente della commissione Lavori pubblici Mauro...

Trivelle - c’è intesa Lega-M5s per il dl semplificazioni : sospensione di 18 mesi e aumento canone di 25 volte : La maggioranza ha trovato l’accordo sulle Trivelle. Il presidente della commissione Lavori pubblici, a margine di una seduta lampo delle commissioni impegnate nell’esame del decreto Semplificazioni, annuncia l’intesa raggiunta tra Lega e Movimento 5 stelle, che dovrebbe consentire al Senato di sbloccare i lavori e licenziare il provvedimento domani. Aumentano di 25 volte i canoni per le concessioni delle Trivelle ma l’incremento è comunque ...

Trivelle - trovato accordo M5s-Lega. Domani ok Senato a dl semplificazioni : ... perfettamente in linea con gli obiettivi che sono nel contratto di Governo, cioè decarbonizzare, defossilizzare e investire sulle energie rinnovabili, coerentemente con i principi di un'economia ...

Trivelle - raggiunta l’intesa Lega-M5s su emendamento a decreto semplificazioni : La maggioranza trova l’accordo sulle Trivelle. Il presidente della commissione Lavori pubblici, a margine di una seduta lampo delle commissioni impegnate nell’esame del decreto legge Semplificazioni, annuncia l’intesa raggiunta tra Lega e Movimento 5 stelle, che dovrebbe consentire al Senato di sbloccare i lavori e licenziare il provvedimento domani. L'articolo Trivelle, raggiunta l’intesa Lega-M5s su emendamento a decreto Semplificazioni ...

Scontro M5S-Lega sulle trivelle - ore decisive per salvare il decreto semplificazioni : Conferenza dei capigruppo al Senato e Consiglio dei ministri: una manciata di ore per trovare l'accordo dopo le minacce di dimissioni del ministro Costa e la presa di posizione della Lega. Ipotesi di una moratoria di 18 mesi ma rimane il nodo dei canoni

Trivelle - scontro M5s-Lega. Costa : 'non firmo' e minaccia le dimissioni. Slitta il dl semplificazioni : A stretto giro arriva la replica di Massimo Garavaglia, sottosegretario leghista all'Economia: non è lui che decide. "Bisogna distinguere il piano: c'è un piano politico e un piano tecnico. Se il ...

Trivelle - compromesso Lega-M5s nel Dl semplificazioni : “Avanti la produzione - stop di 2 anni alla ricerca” : Proroga delle concessioni di coltivazione in essere, ma stop per un massimo di due anni (e non più di sei mesi) dei permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi. E’ questa, secondo il capogruppo M5S al Senato, Stefano Patuanelli, la soluzione di compromesso individuata dalla maggioranza sulle Trivelle. La questione che opponeva Cinquestelle e Lega sarebbe stata risolta con una riformulazione dell’emendamento al dl Semplificazioni a prima ...

semplificazioni : Pd - divisioni Lega-M5s : ANSA, - ROMA, 15 GEN - "La maggioranza con tutte le sue divisioni interne non è pronta sul decreto Semplificazioni e ha arenato i lavori. Questa settimana non faremo niente per le loro divisioni". Lo ...