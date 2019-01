«Diciotti | Salvini va processato» | la decisione del tribunale dei Ministri

Caso Diciotti - chiesta autorizzazione a procedere per Salvini. Il Ministro : "Sono pronto all'ergastolo" : Nuova diretta Facebook per Matteo Salvini. Il Ministro dell'Interno, dal suo Studio al Viminale, ha mostrato alle telecamere i nuovi atti che gli ha inviato il Tribunale di Catania, sempre in merito alla vicenda Diciotti. Caso Diciotti: i fattiNella notte tra il 15 ed il 16 agosto due motovedette della Guardia Costiera italiana salvarono 190 migranti che si trovavano a bordo di un gommone in acque Sar maltesi, a 17 miglia nautiche dall'isola di ...

Salvini : Tribunale ministri - 'su Diciotti condizioni precarie e ministro informato' : Palermo, 24 gen. (AdnKronos) - Le condizioni precarie dei migranti a bordo della Diciotti erano assolutamente note al ministro, costantemente informato della situazione dalla 'catena di comando' che faceva a lui riferimento". Lo scrive il collegio del Tribunale dei ministri di Catania, presieduto da

Diciotti - sequestro e abuso di potere. Ecco le accuse contro Salvini : Il caso della nave Diciotti rimasta nel porto di Catania per alcuni giorni con a bordo 177 migranti continua a far discutere. Il Tribunale dei Ministri di fatto ha chiesto l'auotorizzazione al Senato per procedere contro Matteo Salvini. Il titolare del Viminale non ha fatto passi indietro e ha rilanciato: "Io continuerò a lavorare per difendere i confini del mio Paese e la sicurezza degli italiani, non mollo. Ci riprovano: rischio da 3 a 15 anni ...

Caso Diciotti - i leghisti rassicurano : “Voto del M5s su Salvini? Vedrete - non ci sarà alcuna crisi”. L’imbarazzo di Fraccaro : Dopo la decisione del tribunale dei ministri di Catania, che ha chiesto l’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno Matteo Salvini per la vicenda della nave Diciotti, la parola passa ora al Senato. sarà Palazzo Madama a dover votare o meno l’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno: in attesa che si esprimano i vertici del M5s, è stato lo stesso vicepresidente del Consiglio ad ...

