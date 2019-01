Bonucci | ' Al Milan non ero io | Higuain spero torni grande Champions e CR7'

Juventus - Bonucci a Sky : 'Al Milan sono maturato. Siamo in 4 per la Champions' : Al Milan ha giocato solo una stagione con risultati al di sotto delle aspettative, ma l'esperienza in rossonero lo ha ugualmente segnato. Intervistato in esclusiva da Sky Sport, Leonardo Bonucci ha affrontato questo e tanti altri temi. " sono maturato, sono molto più razionale in quello che faccio, mi sento meno istintivo. La vita ti porta delle esperienze che ti fanno ...

Juventus-Milan 1-0 - Bonucci chiarisce “litigio” con Higuain : JUVENTUS MILAN 1-0, Pipita nervoso. L’arbitro Banti ha fischiato da pochi secondi, sugli spalti i tifosi juventini hanno iniziato a festeggiare, così come i giocatori bianconeri in campo. Ronaldo si prende, ovviamente, gran parte della scena: prima finale con la Juventus, gol decisivo e primo trofeo ottenuto con la nuova squadra. Tra le celebrazioni sul […] L'articolo Juventus-Milan 1-0, Bonucci chiarisce “litigio” con Higuain ...

Juventus - Dybala : 'Con il Milan sempre difficile'. Carica Bonucci : 'Vogliamo la Coppa' : Il primo trofeo della stagione è lì, dietro l'angolo. Entrambe le squadre lo vedranno all'ingresso in campo, solo una lo alzerà. Juventus e Milan si ritrovano davanti in una finale, dopo il trionfo ...

Supercoppa Italiana - Bonucci non si fida del Milan : “dobbiamo impedirgli di palleggiare e sfruttare i loro errori” : Il difensore della Juventus ha presentato il match con il Milan, sottolineando cosa bisogna fare per portare a casa la Supercoppa “Abbiamo tanta voglia di portare a casa il primo trofeo della stagione e siamo venuti qui con entusiasmo per riuscire a centrare l’obiettivo. Servirà una Juve aggressiva e attenta, perché Gattuso ha dimostrato di saper dare al Milan un bel gioco che può creare delle difficoltà“. Lo dice il ...

Gattuso - Kalinic e Bonucci : ecco la verità di Montella sul fallimento al Milan : "Non ci siamo mai sentiti - ha detto alla Gazzetta dello Sport -. Ho solo voluto dirgli che stava sbagliando a insistere sulla preparazione atletica nelle sue interviste, si stava esagerando su un ...

Milan - Montella : “Fascia a Bonucci? Ecco chi l’ha deciso” : Montella BONUCCI- Vincenzo Montella, intervistato ai microfoni di “SkySport“, ha ripercorso le sue tappe dell’esperienza sulla panchina dei rossoneri, focalizzando le sue attenzioni sulla fascia da capitano a Leonardo Bonucci. L’ex tecnico rossonero ha rivelato alcuni retroscena sulla scelta del capitano rossonero. Leggi anche: Milan Torino streaming: Ecco dove e come vedere il match Montella: […] L'articolo Milan, ...

Milan - la versione di Montella un anno dopo l’esonero : “Gattuso ha sbagliato con me. Bonucci…” : Un anno dopo l’esonero che pose fine alla sua esperienza al Milan, l’ex allenatore dei rossoneri Montella si è confessato in una lunga intervista al Corriere della Sera, in cui ha rivelato alcuni retroscena sulla società e sul mercato. A cominciare dalle aspettative create dalla dirigenza, che dopo una campagna acquisti faraonica aveva parlato di obiettivi irraggiungibili a detta del tecnico campano: “Ho letto che già ...

Milan - Montella ne ha per tutti : 'la società ha deciso su Bonucci e Andrè Silva. Gattuso? Alla scarsa condizione fisica rispondo...' : Con il dente ancora un po' avvelenato per come è finita la sua avventura al Milan, Vincezo Montella è tornato a parlare della sua esperienza in rossonero in un'intervista esclusiva a Sky Sport. L'ex ...

Milan - Montella ne ha per tutti : “la società ha deciso su Bonucci e Andrè Silva. Gattuso? Alla scarsa condizione fisica rispondo…” : Vincenzo Montella torna a parlare della sua avventura al Milan e si toglie qualche sassolino dAlla scarpa: dAlla fascia di capitano a Bonucci, passando per il mercato e qualche polemica sulla ‘gestione atletica’ della squadra, l’ex allenatore parla a ruota libera Guarda chi si rivede, o meglio, chi si ‘risente’. In tutti i sensi. Con il dente ancora un po’ avvelenato per come è finita la sua avventura al ...

Juventus - Bonucci dimentica il Milan e provoca i tifosi rossoneri [VIDEO] : Il rapporto tra Bonucci e il Milan, volendo estremizzare, è durato grossomodo quanto un temporale estivo. All’inizio con squilli di tromba e progetto imperniato sul centrale della Nazionale si sono contrapposti i primi mesi caratterizzati dal rendimento disastroso e l’addio burrascoso dopo appena una stagione. Tutto ciò ha provocato scompensi nell’ambiente rossonero, che gli ha concesso troppo in fretta i gradi di leader ...

Milan - i retroscena di Mirabelli : “Stavo per prendere il numero uno. Bonucci? Ecco cosa penso” : Massimiliano Mirabelli ha raccontato a Sportitalia la sua esperienza al Milan, durata un anno e conclusasi con l’addio della proprietà cinese. Lui e Fassone dominarono il mercato estivo 2017/2018 con acquisti che avrebbero dovuto spingere i rossoneri a competere con la Juve. Proprio in bianconero gioca adesso quello che fu a lungo l’obiettivo numero uno dell’ex ds: “L’attaccante che stavo prendendo e che avrebbe ...

Milan - in retroscena di Mirabelli : “volevamo Benzema e parlammo con Conte - Bonucci non fu un flop” : Massimiliano Mirabelli è tornato a parlare dell’era al Milan nella quale fecero molto discutere alcuni suoi colpi di mercato “Chi non opera non fa errori, in questo mondo bisogna cercare di fare meno sbagli possibili. Sono stati 15 mesi molto complicati, sarebbe ipocrita da parte mia dire che abbiamo fatto tutto bene“. Massimiliano Mirabelli è tornato a parlare della sua era al Milan, terminata con un tonfo clamoroso da ...