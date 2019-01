Bce | tassi invariati Draghi | Andamento economia più debole del previsto

Bce conferma i tassi. Parola ora a Draghi : Tutto come da attese dalla Banca centrale europea, Bce,. Al termine della riunione odierna il consiglio direttivo ha deciso che i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, ...

Bce conferma tassi a zero almeno fino a estate e rinnovo bond Qe : La Bce ha confermato che continuerà a reinvestire, integralmente, gli oltre 2100 miliardi di euro di titoli di Stato in scadenza del Quantitative easing, "per un prolungato periodo di tempo successivamente alla data in cui inizierà a alzare i tassi di interesse" e "in ogni caso finché sarà necessario per mantenere condizioni di liquidità favorevoli". La Banca centrale europea, inoltre, ha confermato tutti i livelli di riferimento dei tassi di ...

Perché la Bce resterà molto prudente sui tassi : La Banca centrale europea potrebbe modificare la bilancia dei rischi sulla crescita, e rinviare a marzo la modifica della forward guidance che prevede un primo rialzo a fine estate....

Perché la Bce resterà molto prudente sui tassi : Come cambierà la politica monetaria? L'attesa per la riunione della Banca centrale europea, questa volta, è grande. All'inizio della recente audizione al Parlamento europeo, il presidente Mario Draghi ...

Bce - fine del Qe da gennaio. Draghi : "Reinvestiremo oltre l'innalzamento dei tassi" : MILANO - Nessuna sorpresa da Francoforte. La Bce ha confermato il livello dei tassi di interesse: il tasso principale resta fermo allo 0%, quello sui prestiti marginali allo 0,25% e quello sui ...