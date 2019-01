Ora Andrea Lanfri vuole scalare l' Everest Posso farcela

agi

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) "Quello che penso è semplicemente che se vuoi, puoi": Andrea Lanfri, atleta paralimpico italiano, è pronto alla scalata dell', primo al mondo, senza gambe e con sole tre dita delle mani. Il lucchese di 32 anni è stato aggredito 4 anni fa da una meningite fulminante che gli ha portato via le gambe e sette dita, ma la sua grande passione per lo sport - racconta la Nazione - lo porterà ora, grazie alla sua forza e alla sua determinazione, nientemeno che sulla vetta del mondo. La meningite, infatti, non è riuscita a sconfiggerlo, ma a malapena a fargli sostituire le scarpette di gomma con protesi al carbonio."La forza la trovo continuando a fare quello che mi piace. La montagna,, correre - racconta Andrea - Certo, lo sport aiuta moltissimo come impostazione mentale. Non mi sento diverso da prima, per cui non mi pongo il problema. Incidenti di ...