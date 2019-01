Giuseppe Conte | il discorso integrale a Davos | “L’Euro doveva risolvere tutti i problemi

Giuseppe Conte - il discorso del premier a Davos : “Riportare il potere al popolo” : Signori e Signore, Grazie per l’opportunità di parlare ad una platea così illustre. Le molte sfide internazionali di fronte a noi, come il protezionismo, i flussi migratori, il cambiamento climatico, le persistenti crisi internazionali, ci spingono a concentrarci sulle complesse dinamiche che coinvolgono le relazioni fra i principali attori globali. L’opinione pubblica europea ha considerato per anni il progetto europeo come uno strumento per ...

Giuseppe Conte a Davos prova a essere il volto buono del populismo : Il populismo prova a mostrarsi con un volto gentile a Davos. "L'opinione pubblica europea per anni ha considerato il 'progetto europeo' come lo strumento per affrontare queste sfide e proteggere dal loro impatto negativo", ma oggi "sta mettendo in dubbio la sua validità e credibilità". Sbam. Giuseppe Conte infiamma il World Economic Forum. Nonostante le immagini regalino il panorama mozzafiato di montagne innevate, nonostante le ...

Presentazione Reddito - Giuseppe Conte : “Io sarò il garante” (VIDEO) : Giuseppe Conte da avvocato del popolo a garante del patto sociale del Reddito di cittadinanza “Mi sono presentato come avvocato del popolo. Oggi mi presento come garante di un nuovo patto sociale tra i cittadini e lo Stato: vogliamo realizzare questo nuovo patto sociale e io sarò garante dell’attuazione”. Lo dice il premier Giuseppe Conte all’evento M5s sul Reddito di cittadinanza. “Vogliamo che tutti i cittadini ...

Giuseppe Conte sotto pressione - il retroscena : "Non posso mediare all'infinito" : Pare che il premier Giuseppe Conte sia molto irritato. La misura è colma, "non posso mediare all'infinito, così diventiamo la pecora nera del Continente e danneggiamo gli stessi interessi nazionali", si è sfogato con i suoi fedelissimi dopo la convocazione del nostro ambasciatore da parte delle auto

Giuseppe Conte : chi è la moglie del premier. La vita privata : Giuseppe Conte: chi è la moglie del premier. La vita privata moglie Giuseppe Conte, ecco chi è Dopo il voto del 4 marzo 2018 e le consultazioni al Quirinale dalla parvenza interminabile, finalmente gli incontri tra Lega Nord e Movimento 5 stelle hanno emesso la sentenza: sulla proposta da presentare al Presidente Mattarella figura il nome di Giuseppe Conte. Non riveste ancora, in via ufficiale, la carica di presidente del Consiglio; eppure la ...

Quanto guadagna il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Lo stipendio : Quanto guadagna il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Lo stipendio stipendio Giuseppe Conte, l’importo dichiarato Quanto guadagnano i parlamentari e a Quanto ammonta lo stipendio del presidente del Consiglio Giuseppe Conte? Lo ha calcolato l’AdnKronos mettendo in evidenza come il neo-premier avrà uno stipendio di circa 6700 euro netti al mese. Parecchi meno di tutti i parlamentari che guadagnano, secondo le stesse stime, circa ...

Crisi Italia-Francia - Giuseppe Conte prova a placare le polemiche : “Amicizia salda - non si discute” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, cerca di rasserenare gli animi dopo lo scontro tra Italia e Francia sul tema dei migranti e la convocazione dell'ambasciatrice italiana a Parigi in seguito alle dichiarazioni di Luigi Di Maio: "Non è in discussione la nostra storica amicizia con la Francia. Questo rapporto rimane forte e saldo a dispetto di qualsiasi discussione politica".Continua a leggere

Luigi Di Maio - la strigliata di Giuseppe Conte : un retroscena esplosivo sul governo : Le sparate di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista contro la Francia e il giogo colonialista sui Paesi africani con il franco CFA sono riuscite a far perdere la pazienza anche al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, alle prese per tutta la giornata di ieri con una vera e propria crisi diplomat

Giuseppe Conte prova a mediare con la Francia : 'Sempre nostri amici' : Questo rapporto rimane forte e saldo a dispetto di qualsiasi discussione politica'. Così il premier sulla polemica innescata da Luigi Di Maio e da altri grillini sulla 'moneta coloniale' usata dai ...

Giuseppe Conte prova a mediare con la Francia : "Sempre nostri amici" : Nel pieno della bufera diplomatica tra Francia e Italia, il premier Giuseppe Conte prova a fare da mediatore: "È legittimo interrogarsi sull'efficacia delle politiche globali che stiamo perseguendo sia a livello di Unione Europea sia a livello di Stati singoli. Questo non vuol dire mettere in discus

Giuseppe Conte - il retroscena : Macron e migranti - premier fregato da Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista : ...il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi il premier sta cercando di ricucire relegando la polemica di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista nei confronti della Francia a 'questioni di politica ...

Immigrazione - asse tra Giuseppe Conte e Sergio Mattarella contro Matteo Salvini : Dal "vado a prenderli io in aereo" a "siamo in continuo contatto con la Guardia Costiera libica perché effettui questo ulteriore intervento e metta in sicurezza i migranti che sono a bordo", ormai la linea di Giuseppe Conte è chiara, e diametralmente opposta a quella di Matteo Salvini. L'ultima nota

Luigi Di Maio e Giuseppe Conte - la vendetta su Bankitalia : la poltronissima che possono far saltare : Potrebbe investire le delicatissime nomine ai vertici di Bankitalia, lo scontro in atto tra i 5 Stelle e la banca centrale. I rapporti tra grillini e Palazzo Koch non sono mai stati idilliaci e giusto l'anno scorso l'M5S ce la mise tutta perchè il rinnovo del governatore Visco saltasse. Solo la stre