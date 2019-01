Finisce l' era Camusso | alla Cgil arriva Landini

Bolzano - bufera sul leghista Kurt Pancheri : in aula deFinisce i gay “finocchi” : Polemica a Bolzano dopo un intervento del consigliere comunale della Lega Kurt Pancheri che in aula ha parlato di associazioni “dei finocchi”. L'associazione Centaurus Arcigay ha replicato “alla vergognosa uscita omofoba”. Arrivano le scuse del commissario provinciale del Caroccio Massimo Bessone.Continua a leggere

Pomeriggio 5 - calci e pugni al funerale : una donna Finisce a terra - caos da Barbara D'Urso : Nel corso di Pomeriggio Cinque di Barbara D'Urso sono stati svelati i retroscena della lite che è avvenuta a Napoli al termine di un funerale. Il motivo? Problemi legati all’eredità. A raccontare l’accaduto da Carmelita è stato un fotografo, Pasquale Mallardo, che trovandosi lì casualmente ha ripres

Luigi Mastroianni Finisce in ospedale : il tronista è stato operato ma tornerà a U&D : Luigi Mastroianni finisce in ospedale. E' questa l'ultima notizia che riguarda l'attuale tronista in carica di Uomini e donne, il quale ieri mattina è stato avvistato da un gruppo di fan e spettatori del programma di Maria De Filippi, all'interno dell'ospedale di Catania con delle stampelle. La notizia ha subito fatto il giro del web e della rete e in moltissimi si sono chiesti cosa ci facesse il tronista in ospedale e soprattutto il motivo. A ...

Finisce la fuga di Cesare Battisti - catturato in Bolivia. Salvini : 'In galera a vita'. Conte : 'Finalmente giustizia per le famiglie' : Cesare Battisti è un "delinquente che non merita una comoda vita in spiaggia ma di finire i suoi giorni in galera", ha affermato il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini postando sui ...

“Assassina di animali!”. Emma Marrone Finisce nella bufera. La foto che la ‘inguaia’ : Da che mondo è mondo, Emma Marrone non ha mezze misure, nemmeno tra i fan: c’è chi la ama indistintamente e chi adora dalla sua arte, chi la odia, a prescindere. Lei poi non è che ci va leggera con chi, evidentemente un povero (di q.i.) haters senza dubbio triste nella vita reale, manifesta qualche contrarietà al suo stile di vita, opera musicale o dichiarazione pubblica. Ora però, e qui è il caso di dirlo, gli haters si sono proprio scatenati ...

Gioco erotico Finisce male - uomo ricoverato in ospedale con un deodorante incastrato nell'ano : Stalker invia 159mila messaggi all'uomo che l'ha respinta: 'Preparerò il sushi con i tuoi reni' L'episodio, che ha fatto rapidamente il giro del mondo ed è riportato anche da media internazionali ...

L’elicottero sorvola la costa di Ubatuba ma qualcosa va storto : il volo turistico Finisce in tragedia. E la passeggera riprende tutto : Un volo turistico per ammirare le spiagge brasiliane di Ubatuba dall’alto. A bordo, oltre al pilota, anche quattro turisti che si godono il panorama e riprendono con il cellulare. Ad un tratto l’avaria: il velivolo perde quota e precipita sulla spiaggia. Le quattro persone a bordo sono uscite miracolosamente illese dallo schianto. Nell’incidente è morto un uomo di 42 anni che si trovava a passare proprio nel luogo dello ...

Merano - Finisce in slitta contro un albero dopo la mezzanotte. E' grave : L'incidente sulle montagne di Merano 2000 in Alto Adige. Il giovane scendeva dal rifugio dopo la festa

WWF : “Finisce un altro anno senza una vera svolta per clima e biodiversità” : “L’anno che si avvia alla conclusione ci lascia insoddisfatti perché, a livello globale, è mancato di un vero scatto in avanti rispetto alle politiche di contrasto ai cambiamenti climatici e alla difesa della biodiversità che, come dimostrano i dati presentati dal WWF con il Living Planet Report continua ad essere in rapido declino in tutto il mondo: in soli 50 anni è scomparso più del 20% della superficie delle foreste dell’Amazzonia, mentre ...

Selvaggia Roma importunata in discoteca - il fidanzato Finisce in ospedale : "Erano 7 o 8 - tutti ubriachi" : L'ex fidanzata di Francesco Chiodalo è finita al pronto soccorso con il fidanzato Luca dopo una lite fuori da una discoteca

Bake Off Stelle di Natale 2018/ Diretta e vincitore : la gara non Finisce questa sera! - 28 dicembre - : Bake Off Stelle di Natale 2018, Anticipazioni, Diretta e vincitore: Federico porterà a casa la vittoria finale del 28 dicembre?

Auto Finisce in un canale a Magliano Alpi : una persona incastrata - liberata dai Vigili del fuoco : Incidente stradale, una quindicina di minuti prima dell'una della notte appena trascorsa, a Magliano Alpi, in via Langhe. Un'Auto è finita fuoristrada, terminando la corsa in un canale a fianco della ...